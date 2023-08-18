Спор выше гор

Ситуация вокруг Карабаха стала серьезной преградой для продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Ереван обвиняет Баку в бесчеловечной блокаде региона, где компактно проживает армянское население. Азербайджан парирует: блокады нет — это Армения специально политизирует гуманитарную повестку. Дискуссия в ООН по карабахской теме отчетливо высветила интересы ключевых игроков в регионе, которые не пересекаются в компромиссных точках. Это осложняет движение к прочному миру на Южном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армения обвиняет Азербайджан в блокировании Лачинского коридора, по которому не идут даже гуманитарные грузы

Фото: Александр Патрин / ТАСС Армения обвиняет Азербайджан в блокировании Лачинского коридора, по которому не идут даже гуманитарные грузы

Фото: Александр Патрин / ТАСС

«Мы можем зафиксировать: правда о незаконном блокировании Лачинского коридора и возникшем в Нагорном Карабахе гуманитарном кризисе обнародована в высшей международной инстанции. Международное сообщество выступило с коллективным призывом к Азербайджану снять незаконную блокаду Лачинского коридора» — с таким заявлением 17 августа выступил премьер Армении Никол Пашинян. Так он оценил дискуссию, которая началась в Совбезе ООН 16 августа в 22:00 по московскому времени, а закончилась почти в полночь. Обсуждение, уверен господин Пашинян, завершилось в пользу Еревана.

У представителей Баку, как всегда, другое мнение. «Обсуждения в Совбезе ООН еще раз показали, кто хочет реального устойчивого мира на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а кто продолжает разыгрывать спектакли "гуманитарных катастроф" для оттягивания времени с пустыми надеждами о реванше. Единогласное мнение мирового сообщества заключается в том, что уже давно пора перейти от спектаклей к обсуждению конкретных деталей долгосрочного устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией. Все предпосылки для этого уже созданы»,— написал в соцсети X (в прошлом Twitter) помощник президента Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Для тех, кто следит за конфликтом между Арменией и Азербайджаном, почти ни в чем и почти никогда не совпадающие позиции сторон не новость. В приводимом примере важно и то, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев комментировать итоги дискуссии в ООН, в отличие от Никола Пашиняна, не стал. Вместо него это сделали помощник и азербайджанский МИД (там назвали неудачей попытку Еревана использовать ООН в своих целях). Отсутствие реакции господина Алиева, видимо, должно продемонстрировать: Баку настолько уверен в своей правоте, что президенту незачем отвлекаться на то, чтобы лишний раз это доказывать.

Между тем заседание Совбеза ООН, на котором обсуждалась проблема Карабаха, получилось показательным. Речи большинства из тех, кто там выступил, точно не ласкали слух Баку.

О блокаде говорили директор отдела операций и защиты интересов Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Эдем Восорну, представители европейских стран и не только. Госпожа Восорну выступала первой. Оговорившись, что с достоверностью подтвердить информацию о происходящем в регионе ООН не может, она заявила: организация «осведомлена о регулярных сообщениях о нехватке продовольствия и лекарств, а также о прерывании поставок электроэнергии, необходимой для обеспечения работоспособности критически важных служб, таких как здравоохранение и водоснабжение».

Представительница Франции была весьма жесткой. По словам заместителя постпреда при ООН Натали Эстиваль-Броадхерст, «нет легитимных причин для оправдания такой ситуации» вокруг Карабаха. Зампостпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки выразил «серьезную обеспокоенность» тем, что есть перебои в передвижении и поставках всего необходимого по Лачинскому коридору. Заместитель главы делегации ЕС при ООН Сильвио Гонзато выразил обеспокоенность ситуацией в Нагорном Карабахе уже от имени всего ЕС: «Нужно незамедлительно открыть Лачинский коридор. Азербайджанские власти должны гарантировать безопасность и свободу передвижения». Швейцария назвала ситуацию «неприемлемой и недопустимой». Япония высказалась в том же духе. За армян Карабаха вступился также Габон, чей представитель отметил, что его страна обеспокоена положением там гражданского населения.

Сторону Азербайджана однозначно приняла Турция. Ее представитель отметил необходимость учитывать законную обеспокоенность и интересы дружественной Анкаре страны. Китай высказался нейтрально — его представитель, в отличие от многих других спикеров, даже словом не обмолвился о сложной гуманитарной ситуации, указав на необходимость поиска компромиссов.

Между прилетевшим в Нью-Йорк главой МИД Армении Араратом Мирзояном и постоянным представителем Азербайджана при ООН Яшаром Алиевым, конечно же, вышел спор.

Армянский министр начал с обвинений Баку в том, что 12 декабря 2022 года Лачин был блокирован азербайджанской стороной «под фальшивым предлогом» (имеется в виду начало акции азербайджанских активистов). Затем он напомнил, что 23 апреля Азербайджан установил в Лачинском коридоре КПП, 15 июня полностью заблокировал движение, в том числе и для машин Международного комитета Красного Креста.

По словам господина Мирзояна, уровень смертности в Нагорном Карабахе с момента блокировки коридора значительно вырос. Тысячи людей находятся в критическом состоянии, экстренно нуждаясь лекарствах и медицинской помощи, не говоря уже о недостатке продовольствия и других необходимых поставок, например препаратов для дезинфекции, которые призваны предотвратить эпидемии. Де-факто армянский министр обвинил Азербайджан в использовании давления на население в качестве оружия для манипуляций и в медленном геноциде. Арарат Мирзоян также выразил надежду, что Совбез ООН, «несмотря на геополитические разногласия, способен действовать как орган по предотвращению геноцида, а не как орган по оплакиванию геноцида».

Яшар Алиев с претензиями не согласился. Он выступал сразу после армянского министра и с ходу его контратаковал: «Учитывая заявление, которое я услышал, начну с того, что буду полностью отрицать необоснованные обвинения в блокаде и гуманитарном кризисе». По словам дипломата, то, что «Армения пытается представить в качестве гуманитарного вопроса, является провокационной и безответственной политической кампанией по подрыву суверенитета и территориальной целостности» Азербайджана.

«Именно Армения в течение 30 лет вопиющим образом игнорировала резолюции и заявления ООН, которые требовали полного и немедленного вывода оккупационных сил (Армении.—“Ъ”) с территории Азербайджана. В этом контексте действия Армении не что иное, как воплощение политического лицемерия. Ее призыв к Совбезу — часть кампании, которая осуществляется много месяцев, чтобы манипулировать и запутать международное сообщество»,— заявил Яшар Алиев.

В завершение своей речи господин Алиев показал распечатанные снимки, взятые из соцсетей, которые, по его словам, подтверждали, что армяне Карабаха не только не страдают, но ни в чем себе не отказывают: «Социальные медиа полны материалов, которые опровергает заявления, что они (карабахские армяне.— “Ъ”) там голодают и страдают от гуманитарного кризиса. Вот очень вкусный торт, похоже, на фото».

Выступления представителей России и США были спокойными и миролюбивыми.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия делает все возможное для урегулирования, обеспокоена блокировкой коридора и готова работать по этому вопросу «со всеми ответственными игроками, заинтересованными в нормализации ситуации вокруг Нагорного Карабаха и армяно-азербайджанском примирении». При этом, отметил он, «проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят».

Постпред США Линда Томас-Гринфилд, которая на заседании председательствовала, хоть и призвала «правительство Азербайджана восстановить свободное передвижение по коридору», но также указала на необходимость того, чтобы «все стороны приступили к прямым переговорам, в том числе между официальными лицами Азербайджана и представителями населения Нагорного Карабаха».

Если посчитать число тех, кто, по сути, критиковал Баку и требовал от него обеспечить доступ всего необходимого в Карабах, то таких было большинство. С этой точки зрения Еревану можно засчитать победу.

Экс-посол Азербайджана в ЕС Ариф Шахмарлы в этой связи указал на необычайно жесткую реакцию ЕС.

«Мы видели разную реакцию. Есть позиция Западной Европы — ЕС, Франции, это одна позиция. Она яркая, проармянская, критическая в отношении Азербайджана и закрытия коридора. Позиция ЕС была неожиданно жесткой, возможно свою роль сыграла позиция Франции — она, по сути, политический адвокат Армении»,— отметил он в беседе с “Ъ”.

А вот директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили указывает на другой важный нюанс: «Результат дискуссии — отсутствие результата. Не было принято никаких документов, никакой резолюции. Просто собрались и поговорили. В таких случаях бывают обращения председателя Совбеза, а тут и этого не было». Впрочем, отмечает собеседник “Ъ”, Никол Пашинян может считать произошедшее событие своей победой, но — во внутриармянском дискурсе, где его за сдачу Карабаха жестко критикуют.

Ариф Шахмарлы считает, что никакой резолюции принято не было потому, что Баку на это отреагировал бы «незамедлительно и жестко». Азербайджан, считает он, мог бы даже выйти и из Вашингтонского, и из Брюссельского переговорных процессов. «Баку намекал на это. Все это понимали, Запад хотел бы избежать этого. США, думаю, сыграли большую роль, чтобы ничего не было принято. Думаю, они оказали давление и на ЕС, и на Британию, чтобы не было никакого документа. В то же время США понимали, что Москва бы или заблокировала (этот документ.— “Ъ”), или не была бы частью решения, и тогда это усилило роль Москвы, в чем США не заинтересованы»,— считает бывший дипломат.

Владимир Соловьев; Екатерина Мур, Вашингтон