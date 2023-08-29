Свердловский губернатор извинился перед Баку за спикера гордумы Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с посолом Азербайджана в РФ Поладом Бюль-Бюль оглы скандал с председателем городской думы Екатеринбурга Игорем Володиным. 7 августа тот посетил празднование 30-летия со дня образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики (ТМАР), создателей которой в Азербайджане считают сепаратистами. После этого азербайджанское посольство направило в МИД РФ ноту протеста.

В департаменте информационной политики региона сообщили, что Евгений Куйвашев принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта. По данным источника «Ъ» в правительстве региона, Игорь Володин не будет спикером в новом созыве (выборы пройдут в сентябре) гордумы Екатеринбурга.

Талыш-Муганская автономная республика — самопровозглашенная автономия в составе Азербайджанской Республики, образованная группой офицеров на территории семи районов на юге страны. Она просуществовала с июня по август 1993 года. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек.

Посольство Азербайджана объявило о ноте протеста 27 августа. В официальном заявлении дипломаты указали, что действие Игоря Володина, представителя правящей партии России, «пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству».

Игорь Володин ранее заявил «Ъ», что не понимает причину возмущения из-за данного инцидента. «Когда мне приходят приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Приходит приглашение — я реагирую на него. Какие претензии могут быть ко мне? Я пришел туда, поздравил, а минут через 20 ушел»,— отмечал он. Господин Володин также предположил, что данный скандал может быть связан с предстоящими выборами в гордуму.

Подробнее о скандале — в материале «Ъ» «Скандал по приглашению».

Илья Смирнов, Екатеринбург