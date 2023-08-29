Скандал по приглашению

Спикер городской думы Екатеринбурга Игорь Володин попал в международный скандал из-за посещения мероприятия в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной Республики в составе Азербайджана. Посольство страны обратилось в МИД РФ и к руководству региона, а местная диаспора — к силовикам, требуя принять меры как в отношении участников праздника, так и председателя гордумы. Игорь Володин заявил, что к нему не может быть никаких претензий, потому что он поддерживает любые приглашения от любых диаспор. Претензии к нему он связал с предстоящими выборами.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посольство Азербайджана попросило принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Посольство Азербайджана попросило принять безотлагательные меры в отношении Игоря Володина

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Празднование 30-летия со дня образования непризнанной Талыш-Муганской автономной Республики, которое посетил Игорь Володин, прошло в Екатеринбурге 7 августа. Спикер гордумы поздравил собравшихся со «знаменательным событием» от себя и других депутатов, а также вручил им подарок. «Низкий вам поклон за сохранение национальной идентичности, возрождение традиций, активное участие в общественной жизни, дружбу и единение наших народов»,— говорится в официальном поздравлении Игоря Володина, которое опубликовали в telegram-канале «Талышская организация».

Талыш-Муганская автономная Республика — самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная группой азербайджанских офицеров на территории семи районов на юге страны. Она просуществовала с июня по август 1993 года. По делу о создании ТМАР был арестован и осужден 31 человек.

В минувшее воскресенье, 27 августа, посольство Азербайджанской Республики в РФ объявило о направлении ноты протеста в адрес российского МИД из-за мероприятия в Екатеринбурге. Также посол Полад Бюльбюль оглы адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо, отражающее «принципиальную позицию и решительный протест» Азербайджана.

«До сведения российской стороны было доведено, что организация подобного мероприятия провокационного характера и участие на нем в качестве гостя председателя Екатеринбургской городской думы Игоря Володина недопустимы, данный шаг представителя правящей партии России пропагандирует сепаратизм, в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также наносит ущерб двустороннему сотрудничеству»,— отметили в посольстве.

Сейчас от российской стороны ждут принятия «безотлагательных мер» как в отношении организаторов праздника, так и спикера гордумы. Помимо этого, посольство просит принять меры по предотвращению в будущем подобных «провокационных шагов, направленных против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана».

В департаменте информационной политики Свердловской области комментировать обращение к губернатору отказались. Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов заявил «Ъ-Урал», что никаких обращений по данному вопросу местное ведомство не получало. «Ъ-Урал» также направил запрос в пресс-службу МИД РФ — на момент подготовки материала ответа не поступило.

Игорь Володин заявил, что из-за реакции посольства Азербайджана с ним уже связывались представители МИД. Спикер гордумы подтвердил ведомству, что посещал мероприятие, а также отправил туда приглашение, полученное им от организаторов праздника. «Когда мне приходят приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Приходит приглашение — я реагирую на него. Какие претензии могут быть ко мне? Я пришел туда, поздравил, а минут через 20 ушел»,— заявил председатель гордумы в беседе с «Ъ-Урал». Он также считает, что данный скандал может быть связан с предстоящими выборами в очередной созыв гордумы.

Глава екатеринбургской общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински рассказал, что направил обращения в адрес губернатора Евгения Куйвашева, мэра Алексея Орлова, а также руководства ФСБ, МВД и прокуратуры региона с просьбой провести проверки по данному мероприятию. По его словам, разбирательство уже идет, и азербайджанская диаспора уже в ближайшие дни ожидает получить официальный ответ от властей.

«Талыш-Муганской Республики никогда не было. Это сепаратисты, которые сейчас проживают в России, которые выдумали ее. Здесь 99% талышей, которые состоят в нашей диаспоре, критикуют участников этого мероприятия. Правоохранительные органы должны дать действиям собравшихся правовую оценку. Владелец закусочной, который их принимал, тоже в соответствии с законом получит (наказание. — «Ъ-Урал)»»,— заявил он в разговоре с «Ъ-Урал».

Игорь Володин, по мнению Шахина Шыхлински, оказался на мероприятии «неумышленно», поскольку не знал, куда идет, однако поздравления спикера гордумы его все равно возмутили. «Потом он начал говорить о каком-то давлении из-за выборов. При чем тут выборы? Председатель городской думы идет поздравлять с образованием этой республики,— отметил господин Шыхлински. — И на том же мероприятии в отношении президента Азербайджана, правительства Республики говорят оскорбительные слова, якобы ущемляются права талышей».

Председатель Региональной общественной организации «Талышская национально-культурная автономия Свердловской области» Эльшан Гасанов считает, что посольства Азербайджана и местная диаспора пытаются «запугать талышей, чтобы они больше никогда нигде не собирались». Он пояснил, что на Среднем Урале организация существует с 2012 года, и с этого времени образование Талыш-Муганской Республики отмечалось ежегодно, и ни у кого не было претензий.

В этом году из-за юбилейной даты было принято решение отпраздновать событие «более масштабно», собрав представителей талышских организаций со всей России, и пригласить представителей власти. По итогу на празднике собралось около 60 человек из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Кемеровской областей, Ноябрьска. Кроме Игоря Володина никто из официальных лиц приглашен не был.

«Кому мы помешали нашим праздником? Мы не нарушали ни международное право, ни российское, ни азербайджанское законодательство. Какую угрозу представляем суверенитету Азербайджана?» — отметил Эльшан Гасанов.

Политолог Сергей Мошкин считает, что Игорь Володин, посетив данное мероприятие, спровоцировавшее международный скандал, понесет репутационные потери на уровне местной элиты, в том числе в глазах губернатора Евгения Куйвашева. «Мне кажется, что этот инцидент произошел из-за элементарной безграмотности господина Володина, который не знает историю, политическую географию. И вместо того, чтобы после этого как официальное лицо извиниться, он начал доказывать свою правоту, связывать это с давлением на него в условиях выборов. Ну, где Азербайджан, где талыши, а где местные выборы?» — подчеркнул эксперт.

Илья Смирнов