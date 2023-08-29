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Коммерсантъ FM
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СКР проводит проверку после пропажи фигуристки Алины Горбачевой

В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева

Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по факту исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Девушка пропала на северо-западе Москвы, о чем сообщила ее мать.

Алина Горбачева

Алина Горбачева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Алина Горбачева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По предварительным данным, вчера, 28 августа, спортсменка вышла с катка, но домой в назначенное время не пришла. «Следователями столичного СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшей девушки»,— сказали ТАСС в пресс-службе столичного СКР.

По словам источника агентства «Москва», девушка поссорилась с тренером. Утверждается, что она ушла с тренировки в «Чкалов Арене» на Летной улице около 19:00.

В прошлом сезоне Алина Горбачева заняла шестое место в финале Гран-при России. На чемпионате России она стала девятой.

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