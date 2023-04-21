Девелопер показал, какой ЖК построит в районе мусульманского кладбища в Екатеринбурге

Девелоперская компания «Прогресс» из Астрахани заявила о планах на строительство второго жилого комплекса в Екатеринбурге. Согласно информации опубликованной в Telegram-канале компании, застройщик намерен возвести жилой комплекс «Прогресс Встречный» рядом с мусульманским кладбищем на пересечение улицы Ветеринарная и переулка Встречного.
«На стилобате три дома от 20 до 24 этажей, дизайнерские решения мест общего пользования, закрытый двор без машин»,— говорится в сообщении.
Компания объявила о выходе на уральский рынок в прошлом году и занялась строительством жилого комплекса в Академическом районе в границах улиц Амундсена — Академика Ландау.
Отметим, что промышленную территорию рядом с мусульманским кладбищем в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной также планируют отдать под застройку.