Девелопер показал, какой ЖК построит в районе мусульманского кладбища в Екатеринбурге

Девелоперская компания «Прогресс» из Астрахани заявила о планах на строительство второго жилого комплекса в Екатеринбурге. Согласно информации опубликованной в Telegram-канале компании, застройщик намерен возвести жилой комплекс «Прогресс Встречный» рядом с мусульманским кладбищем на пересечение улицы Ветеринарная и переулка Встречного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Проект ЖК рядом с мусульманским кладбищем на пересечение ул. Ветеринарная и переулка Встречного Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Следующая фотография 1 / 4 Проект ЖК рядом с мусульманским кладбищем на пересечение ул. Ветеринарная и переулка Встречного Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Фото: «Прогресс» / Telegram-канал

«На стилобате три дома от 20 до 24 этажей, дизайнерские решения мест общего пользования, закрытый двор без машин»,— говорится в сообщении.

Компания объявила о выходе на уральский рынок в прошлом году и занялась строительством жилого комплекса в Академическом районе в границах улиц Амундсена — Академика Ландау.

Отметим, что промышленную территорию рядом с мусульманским кладбищем в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной также планируют отдать под застройку.

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