Промзону у Мусульманского кладбища в Екатеринбурге застроят жильем, детсадом и паркингом

На промплощадке возле Мусульманского кладбища в Екатеринбурге появятся девятиэтажные жилые дома, детский сад на 100 мест и паркинг на 290 мест. Проект планировки участка площадью 1,36 га в границах улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной подписал глава города Алексей Орлов.

Как уточняется в постановлении, строительство домов, общественных объектов, объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры предусмотрены в один этап. Срок освоения территории — 2027 год. Промзону будут осваивать в рамках проекта комплексного развития территорий.

О планах застроить промзону сообщалось в сентябре в утвержденной адресной программе по сносу, реконструкции объектов капстроительства. В документе, подписанном губернатором Свердловской области Евгением Куйвашем, указано, что под снос или реконструкцию может пойти несколько зданий на ул. Черкасской, 5 и 3. Это автомастерские, центр по ремонту и обслуживанию автомашин и другие нежилые здания.

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