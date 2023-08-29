Куйвашев извинился перед послом Азербайджана после скандала со спикером гордумы

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поговорил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы после скандала с председателем гордумы Екатеринбурга Игорем Володиным, посетившим мероприятие в честь образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики региона. Глава региона принес извинения представителю Азербайджана и выразил надежду на разрешение конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Telegram-канал «Не для протокола», который связывают с администрацией губернатора, после данного скандала Игорь Володин не будет спикером в новом созыве гордумы. Источник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области подтвердил эту информацию.

Напомним, Талыш-Муганская автономная республика —самопровозглашенная республика в составе Азербайджанской Республики, просуществовавшая с июня по август 1993 года. В Азербайджане членов непризнанной республики считают сепаратистами. 7 августа в Екатеринбурге прошло празднование 30-летия со дня образования непризнанной Талыш-Муганской автономной республики. Игорь Володин не только посетил это мероприятие, но и поздравил собравшихся от себя и других депутатов.

Это вызвало возмущение посольства Азербайджана, направившего ноту протеста в российский МИД. Посещение Игорем Володиным как «представителя правящей партии России» данного мероприятия, по мнению дипломатов, «пропагандирует сепаратизм и в корне противоречит духу союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией».

Подробнее о скандале — в материале «Ъ-Урал» «Скандал по приглашению».

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