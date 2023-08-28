Азербайджан направил ноту протеста в российский МИД из-за мероприятия в Екатеринбурге

Посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России из-за проведения в Екатеринбурге мероприятием по случаю «30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной Республики». Об этом сообщает посольство Республики Азербайджан в РФ. В ведомстве заявили, что данное событие было направлено «против территориальной целостности и суверенитета» страны.

Талыш-Муганская автономная Республика — самопровозглашенная автономная республика в составе Азербайджанской Республики, образованная на территории семи районов на юге страны. Она просуществовала с июня по август 1993 года.

Мероприятие прошло в уральской столице 7 августа. Его посетил председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин. В посольстве считают, что «данный шаг представителя правящей партии России» пропагандирует сепаратизм и противоречит «духу союзнического взаимодействия» между Азербайджаном и Россией.

Помимо ноты протеста, посол Полад Бюльбюль оглы адресовал губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву письмо с решительным протестом Азербайджана. Глава функционирующей в Екатеринбурге общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински направил обращения в административные органы Екатеринбурга.

Сейчас дипломаты ожидают официальный ответ российской стороны. В посольстве надеются, что в отношении Игоря Володина и организаторов мероприятия будут приняты «безотлагательные меры», а подобных «провокационных шагов» в будущем не будет.

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