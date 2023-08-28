Председатель гордумы Екатеринбурга ответил на претензии посольства Азербайджана

Председатель городской думы Екатеринбурга Игорь Володин прокомментировал претензии посольства Азербайджана, возмутившегося, что политик посетил мероприятие в честь 30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной Республики. Напомним, в ведомстве заявили, что мероприятие было направлено «против территориальной целостности и суверенитета» Азербайджана, а господин Володин своим поступком «пропагандирует сепаратизм».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Когда мне приходит приглашения от представителей любых национальностей, которые у нас проживают, я прихожу туда и поздравляю. Я не вникал, с чем связано мероприятие. Приходит приглашение — я реагирую на него. Какие претензии могут быть ко мне? Я пришел туда, поздравил, а минут через 20 ушел»,— заявил Игорь Володин в беседе с «Ъ-Урал».

Он добавил, что по данному поводу с ним связывались представители министерства иностранных дел (МИД), которым Игорь Володин направил официальное приглашение, полученное им от организаторов мероприятия. Напомним, посольство Азербайджана обращалось в МИД и к властям Свердловской области и Екатеринбурга, чтобы те приняли «безотлагательные меры» в отношении председателя гордумы и организаторов мероприятия.

Игорь Володин считает, что данный скандал может быть связан с предстоящими выборами в очередной созыв гордумы. «Понятно, что это связано с выборами. Потому что до этого я постоянно ко всем приходил и никаких вопросов не возникало. А как выборы, так начались всякие непонятные моменты»,— подчеркнул он.

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