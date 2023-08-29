Власти Киргизии придавили «Клооп»

«Дискредитация представителей государственных и муниципальных органов» — такое обвинение прокуратура Бишкека выдвинула в адрес одного из самых популярных в Киргизии медиа, «Клооп». Также утверждается, что публикации сайта «могут привести к росту социально-психологической напряженности в обществе и к негативному искажению восприятия действующей власти народом». Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) считает, что речь идет о «возмутительной попытке» давления на независимую прессу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Прокуратура Бишкека подала в Октябрьский и Первомайский районные суды столицы исковое заявление о ликвидации общественного фонда (ОФ) «Клооп Медиа». Причина — «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренной уставом».

Интернет-портал с доменом Kloop.kg работает в рамках зарегистрированного в 2006 году в Минюсте Киргизии некоммерческого общественного фонда «Клооп Медиа». Среди прочего на сайте публикуются материалы о коррупции, о нарушении прав и свобод, а также о других проблемах в Киргизии. «Клооп» ежедневно выпускает материалы на киргизском и русском языках. Некоторые публикации также выходят на английском и узбекском . Большинство авторов текстов — ученики и выпускники школы журналистики общественного фонда «Клооп Медиа». Согласно информации на сайте медиа, за время работы «Клооп» завоевал ряд национальных и международных наград, а его основатель выступил на американской конференции TED, где рассказал, как выпускники школы журналистики «Клооп» в возрасте от 14 до 25 лет готовят политические расследования.

Как следует из искового заявления прокуратуры, «Клооп Медиа» не упоминается в государственном реестре СМИ. В уставе организации не значится распространение информации, хотя указана «деятельность по развитию журналистики путем повышения информированности молодежи о социально-политических, экономических процессах в Киргизской Республике и предоставления молодежи и другим представителям гражданского общества информационной площадки для свободного выражения своего мнения по поводу социально-политических, экономических процессов».

Большая часть подготовленного прокуратурой документа посвящена якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на ситуацию в Киргизии.

Еще в ноябре 2021 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) начал досудебное производство в отношении публикаций «Клоопа» по факту «публичных призывов к захвату власти». В марте 2023-го эксперты-психиатры вынесли, с указанием конкретных публикаций «Клооп», заключение о том, что они «могут привести не только к росту социально-психологической напряженности в обществе, но и к негативному искажению восприятия действующей власти народом». Комплексные научно-политологическая и лингвистическая экспертизы, проведенные в апреле 2023 года показали, что в публикациях «Клооп» «используется прием намеренного сталкивания фактической информации и средств субъективной модальности осуждения».

В исковом заявлении прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подчеркивает, что «Клооп» «намеренно игнорирует усилия государственных структур Киргизской Республики по стабилизации социальной и экономической обстановки и целенаправленно формирует у местного населения мнение о слабом или полном отсутствии контроля государства в приграничных (с Таджикистаном.— “Ъ”) территориях» Баткенской области, где не уменьшается поток внутренней и внешней миграции.

«Если учесть статистические данные, которые свидетельствуют о том, что плотность населения в приграничных регионах Баткенской области в три раза меньше аналогичной категории сопредельной территории соседнего государства и имеет устойчивую тенденцию к дальнейшему снижению, то всем становится понятно, что деятельность “Клооп” полностью отвечает целям сопредельного государства, которое хочет изменить демографическую ситуации в Баткенской области в свою пользу»,— говорится в заявлении.

Также в иске отмечается, что в публикациях портала «имеются высказывания, которые носят враждебный унизительный характер в отношении граждан русской национальности», а в результате чтения статей этого СМИ «население становится “зомбированным”, что является очень удобным при организации митингов и революций». По мнению прокурора, публикации «Клоопа» вызывают такие эмоции, как страх, тревога, «духовная подавленность, безысходность, приводящие к развитию психических расстройств, к сексуальным аномалиям, химическим и нехимическим формам аддикции, суицидальной настроенности и другим нарушениям социальной адаптации».

В своем иске прокурор также отмечает, что речь идет о возможном сокрытии ОФ «Клооп Медиа» денежных средств, полученных в виде грантов от иностранных источников.

Прокурор настаивает на ликвидации ОФ «Клооп Медиа» на основании нарушения Гражданского кодекса, а именно — осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). На сайте интернет-портала «Клооп» уже висит ссылка на «зеркало» для обхода возможной блокировки.

Как рассказала «Ъ» главред издания Анна Капушенко, предварительное заседание по иску прокуратуры запланировано на 26 сентября. При этом, по ее словам, адвокаты пока «не могут полностью ознакомиться с делом» — доступ к документам им обещают только с 1 сентября.

Главред Анна Капушенко уверена, что речь идет о преследовании по политическим мотивам.

«В целом все это связано с тенденцией, которая появилась недавно: нельзя артикулировать имена известных лиц и связанных с ними семей. Исковое письмо датировано 22 августа, и наше расследование о связях Ташиевых и Жапаровых с клубом “Барселона” также вышло 22 августа»,— рассказала главред «Клооп» в интервью местному телеканалу «Апрель». Камчибек Ташиев — вице-премьер и председатель ГКНБ, а Садыр Жапаров — президент республики.

«Любая критика в адрес президента и его семьи, в адрес главы ГКНБ и его семьи вызывает реакцию. Это коснется не только “Клооп”, я думаю, это коснется блогеров, активистов, правозащитников, журналистов и других изданий, которые публично пытаются говорить о том, что власти и первые лица страны не подотчетны никому и ведут свою деятельность непрозрачно»,— отметила Анна Капушенко.

Дело уже вызвало резонанс и за пределами Киргизии. Так, CPJ призвал отозвать иск о ликвидации фонда «Клооп Медиа». Как отметил программный директор CPJ Карлос Мартинес де ла Серна, речь идет о «возмутительной и глубоко циничной попытке подавить некоторые из наиболее резонансных журналистских расследований в Киргизстане, включая расследования предполагаемой коррупции с участием государственных чиновников». «Власти должны немедленно отозвать это заявление и прекратить кампанию по давлению на независимую прессу»,— добавил он.

Правозащитники отмечают, что наступление на «Клооп» — это очередное «звено в цепи» вызывающих серьезные дискуссии мер, которые принимают в последнее время власти Киргизии.

Так, в середине августа в стране вступили в силу поправки в закон о защите детей, запрещающие пропаганду среди них нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, сейчас в работе профильного комитета киргизского парламента находится законопроект об иноагентах, который во многом повторяет существующие в России нормы. Обсуждение документа запланировано на осень.

Светлана Архангельская, Бишкек