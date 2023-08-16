Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Киргизия занялась нравственностью несовершеннолетних

Бишкек перенимает законодательный опыт России

В Киргизии вступили в силу поправки в закон о защите детей, запрещающие пропаганду среди них нетрадиционных сексуальных отношений. Эксперты отмечают, что во многом это повторение опыта российских законодателей. При этом речь уже может идти о тенденции: на осень в киргизском парламенте запланировано обсуждение закона об иностранных агентах.

Военнослужащие на фоне Дома правительства Киргизии

Военнослужащие на фоне Дома правительства Киргизии

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Военнослужащие на фоне Дома правительства Киргизии

Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В соответствии с решением парламента Киргизии и президента Садыра Жапарова целый ряд поправок был внесен, во-первых, в Кодекс о правонарушениях, а во-вторых, в законы «О СМИ» и «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике». Соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» господин Жапаров подписал 14 августа.

В обновленных нормах появились понятия «информационная безопасность детей», «информация, причиняющая вред здоровью или развитию детей», «информационная продукция», «информационная продукция для детей». Добавились требования технически ограничивать доступ к просмотру несовершеннолетними программ и передач неновостного характера, которые могут повредить их физическому, интеллектуальному и духовному развитию.

Документ вводит запрет на получение детьми информации, оправдывающей и демонстрирующей насилие по отношению к людям или животным, а также отрицающей семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и другим членам семьи. Также, согласно закону, маленьких детей следует оградить от изображений или описаний половых отношений между мужчиной и женщиной и бранных слов, даже если они не относятся к нецензурным. Нарушение требований законодательства повлечет за собой штраф в размере от 1 тыс. до 25 тыс. сомов (от 1,1 тыс. до 27,4 тыс. руб.).

В России похожий по своей сути закон (о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») был принят в 2013 году. А в декабре 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном запрете «ЛГБТ-пропаганды», согласно которому за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола» юридические лица могут получить штраф до 5 млн руб., а физические — до 400 тыс. руб. Было запрещено транслировать «материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения» в рекламе, кино и СМИ.

В Киргизии закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды» (причем не только среди несовершеннолетних) пытались инициировать в 2014 году.

За «формирование положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям» предлагалось штрафовать или лишать свободы на срок до одного года. Проект был принят парламентом в двух чтениях, но позже его отозвали. В том числе потому что законопроект вызвал критику многих международных организаций.

В 2015 году тогдашний президент Алмазбек Атамбаев подписал закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике». В 2019 году на официальном сайте парламента разместили текст законопроекта о «ЛГБТ-пропаганде» для его общественного обсуждения. Но дальше этого дело не пошло.

Новый законопроект был инициирован депутатом Джамилей Исаевой в марте, и уже в июне парламент его принял. Теперь документ был подписан президентом республики.

Между тем эксперты общественного фонда «Институт Медиа Полиси» проанализировали новый законопроект и пришли к выводу о том, что он не адаптирован к законодательству республики и никак не стыкуется с национальным и международным правом.

По мнению экспертов, возникают немалые риски неправомерных отступлений от гарантий прав человека на свободное выражение мнения, защищаемых конституцией страны и международными договорами, под которыми подписывалась Киргизия.

«Мы считаем, что законопроект — еще один административный рычаг для установления цензуры и произвольного ограничения права граждан в доступе к информации, а заявленная инициаторами цель создания безопасной информационной среды для детей — лишь популизм и имитация бурной деятельности,— заявила “Ъ” Надежда Алишева, медиаэксперт "Института Медиа Полиси".— Мы обращаем внимание общества, что законопроект был принят депутатами поспешно, без проведения надлежащих парламентских слушаний и с нарушением законодательно закрепленных правил принятия законопроектов».

Законопроект депутата Джамили Исаевой был принят в первом чтении 7 июня 2023 года. За проголосовали 79 депутатов, один — против. А уже 21 июня парламент принял законопроект сразу в двух чтениях одновременно. То есть не было промежутка времени между вторым и третьим чтениями, который, согласно закону «О Регламенте Жогорку Кенеша (парламента.— “Ъ”)», должен составлять как минимум десять рабочих дней. Также, вопреки нормам законодательства, не были организованы и проведены парламентские слушания.

Киргизия старается не попасть под западные санкции, но все равно находится под подозрением

При этом, по словам Надежды Алишевой, «само содержание проекта закона не отвечает требованиям точности и четкости изложения смысла нормативных предписаний». «Виды информации, включенные в списки "запрещенных" к распространению и "ограниченных", имеют определения слишком широкого толкования. Чрезмерно расплывчатые формулировки могут привести к злоупотреблениям со стороны должностных лиц в целях ограничения деятельности СМИ, публикующих общественно-значимые репортажи, а с другой стороны, данный законопроект не сделает интернет более безопасным местом для детей». «Мы согласны, что необходимо защищать детей от вредоносной информации, принятый законопроект не о безопасности для детей, а о цензуре для взрослых»,— резюмировала эксперт.

Рассмотрение дел по нарушению закона возложено на уполномоченный орган в сфере массовой информации. При этом экспертам не ясно, как будет оцениваться нанесенный здоровью ребенка ущерб и устанавливаться причинная связь с полученной им информацией: диагноз выставляет медицинское учреждение, а причинную связь — правоохранительные органы.

Авторы законопроекта уверяют, что со вступлением закона в силу сим-карты будут регистрировать не на родителя, а на ребенка с указанием возраста, на основании чего ему будет ограничен доступ к определенным мобильным приложениям. Однако критерии тех или иных возрастных ограничений прописаны не были.

Кроме того, депутаты надеются на подписание договора с компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) для ограничения доступа несовершеннолетних к информации в Facebook, Instagram и WhatsApp.

И это тоже вызывает непонимание у экспертов. «Представители Министерства цифрового развития либо недопонимают, либо лукавят, делая заявления о том, что "некие представители госорганов" (пять человек, хорошо владеющих английским языком) получат от компании Meta право блокирования определенных страниц соцсети»,— отметила Надежда Алишева. И напомнила: Facebook рассматривает все запросы на удаление контента в соответствии с едиными принципами для всех стран, и решения принимаются независимо от правительств.

Отметим, что киргизский закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений — не единственный, где можно найти определенные параллели с российскими нормами. Сейчас в работе профильного комитета киргизского парламента находится закон об иноагентах. Его обсуждение запланировано на осень. Инициаторами законопроекта, подразумевающего введение понятия «иностранный агент», выступили более 30 депутатов.

Светлана Архангельская, Бишкек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...