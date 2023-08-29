Правительство постановило предустанавливать RuStore даже при запрете от правообладателей ОС

Предустановка RuStore на продаваемые в России гаджеты обязательна даже в случае запрета со стороны правообладателей операционных систем (ОС). Об этом говорится в утвержденных правительством правилах предустановки отечественного магазина приложений. По мнению властей, такая мера поможет «исключить случаи уклонения от предварительной установки RuStore со стороны изготовителей технически сложных товаров».

Согласно постановлению, изготовители мобильных устройств должны обеспечить:

недискриминационное отображение на экране единого магазина приложений по сравнению с аналогичными программами других разработчиков;

такие же благоприятные условия использования RuStore владельцами гаджетов; автоматическое обновление магазина;

сохранение единого магазина приложений после возврата к заводским настройкам и при техническом обслуживании электронных устройств.

Уточняется, что версия предварительно установленного RuStore «должна быть бесплатной для пользователей в момент первого включения и в процессе использования». «Новое постановление также дополняет перечень классов программ для обязательной предустановки программами, основным назначением которых является проверка кодов маркировки товаров»,— сказано в документе (цитата по ТАСС).

RuStore разрабатывается при поддержке Минцифры для устройств на Android. RuStore внесен в перечень программ, которые должны предварительно устанавливаться на продающиеся в России телефоны.

Об отмене обязательной предустановки RuStore на смарт-ТВ читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер