Трансграничным переводам добавили варианты

В России появилась новая система денежных переводов за рубеж — Центробанк внес в реестр сервис Kwikpay. С его помощью можно отправлять средства в страны СНГ и некоторые европейские государства, в числе которых Германия, Франция, Италия и Австрия. Система работает с картами Visa, Mastercard и «Мир». Без открытия банковского счета клиентам доступны переводы в рублях, долларах и евро. Однако платежи через банки можно делать только в рублях, а комиссия может достигать 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оператором Kwikpay выступает компания ООО «Трубная СИВ». По данным СПАРК, она зарегистрирована в 2019 году как малое предприятие с уставным капиталом 10 тыс. руб. В целом о компании пока мало что известно.

Вместе с тем в условиях санкций подобные проекты могут быть очень востребованы, подчеркнул руководитель лаборатории блокчейна и финтеха школы управления «Сколково» Егор Кривошея:

«Сейчас известно очень немного деталей. Можно сказать, что они будут работать так же, как "Золотая корона", "Юнистрим" и иже с ними, которые работают по партнерской модели, когда есть довольно много компаний, подключенных к платформе. Они позволяют в другой стране либо получить перевод, либо отправить его в один из офисов партнеров.

Но, как и у других игроков на этом рынке, существует ряд достаточно серьезных рисков, связанных с международными санкциями и ограничениями в работе на сеть партнеров. Так что компания тоже может столкнуться с определенными сложностями, если будет набираться достаточно крупный оборот в переводах.

Между тем у Kwikpay перспективы, на самом деле, довольно большие, потому что тема ВЭД и заграничных платежей достаточно актуальна.

Последние года полтора все говорят о том, что РФ не хватает решений в международных переводах для осуществления внешнеэкономической деятельности. И если появится проект, который будет в этой нише предлагать устойчивый продукт, то, возможно, он может получить достаточно большую базу клиентов. Но очень многое зависит от того, насколько сильно реализуются риски санкций».

За последний год Центробанк дважды включал в свой реестр новые платежные системы. В апреле туда попал сервис Dengi.ru, который также занимается переводами за границу. Его оператором выступает казанский банк для бизнеса — «Банк 131».

Осенью 2022-го в реестре оказалась система «Астрасенд». В марте 2023-го у нее сменился оператор — им стал банк «Соколовский», который год назад занимал 307-е место по размеру активов в рейтинге ЦБ.

Кроме того, с прошлой весны регулятор не раскрывает в своем реестре информацию, например, о том, кто выполняет функцию клирингового центра подобных систем.

Такая непрозрачность — единственный способ защититься от санкций, заметила член совета директоров Национального платежного совета Алма Обаева. Но за это, по ее словам, приходится платить еще и самим пользователям:

«Наши банки, находящиеся под санкциями, таких переводов организовать не могут. Остаются несколько организаций, на которые не наложены ограничения, но это некрупные игроки, если не сказать мелкие.

Если же говорить о размере комиссии в 5%, то это приличная маржа, недешевое удовольствие, но потребность все еще есть. Когда все еще было благополучно, "Золотая корона" даже на 0,5% переходила, даже 0,2% где-то предлагала. Эти затраты я считаю адекватными, но тогда было другое время.

Вместе с тем даже в нынешних условиях я считаю, что 5% за переводы для физических лиц без открытия счета — это многовато, комиссия до 2% — терпимо.

Между тем юрлица без открытия счета ничего никуда перевести не могут, поэтому они организуют трансакции только по своим расчетным счетам, открытым в банках.

Так что вопросов в отношении новой платформы пока масса, связанных с безопасностью, стандартами, шифрованием.

Кто эти банки-участники? Набрала ли она пул клиентов или нет? Кто на той стороне у нее контрагент — такая же платежная система или банки?

Что касается решения Центробанка о нераскрытии информации о юрлицах, выполняющих функции клирингового, операционного и расчетного центров, то здесь мотив один — чтобы те не попали под санкции. Самому-то регулятору, наверное, все известно.

Тем не менее, конечно, чем меньше прозрачность, тем меньше оснований для доверия. А с другой стороны, чем больше прозрачности, тем больше санкционных рисков».

Последние полтора года одним из самых популярных способов перевода денег за рубеж у россиян была платежная система «Юнистрим». Однако 20 июля 2023 года она попала под американские санкции. После этого сотрудничество с компанией приостановили несколько банков Грузии, Армении, Кыргызстана и Узбекистана.

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Владислав Викторов