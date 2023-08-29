Нижегородским полицейским доплатят за охрану общественного порядка

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин издал указ о дополнительных ежемесячных выплатах за усиление охраны общественного порядка как меры социальной поддержки, документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выплаты полагаются сотрудникам второй роты полиции отдела вневедомственной охраны по Нижегородскому району, полицейским и личному составу управления вневедомственной охраны Росгвардии. Максимальный размер выплат составит 10 тыс. руб.

При расчете выплат не будут учитываться отпуска и больничные силовиков. Минсоцполитики Нижегородской области поручено разработать и утвердить порядок предоставления выплат.

Ранее главной внутренней проблемой регионального управления МВД полицейское руководство называло нехватку кадров. Некомплект в ведомстве за пять лет увеличился вдвое и составил 14%. Начальник ГУ МВД Юрий Арсентьев просил власти доплачивать сотрудникам ППС и участковым из бюджета.

Владимир Зубарев