Полиция ушла в кадровый минус

Начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев во время отчета перед региональным заксобранием попросил рассмотреть вопрос о региональных доплатах в 10 тыс. руб. сотрудникам патрульно-постовой службы и участковым. По его словам, отток сотрудников в этих службах из-за низких зарплат усилился. Некомплект в нижегородской полиции увеличился за пять лет вдвое и составляет 14%. Вопрос с ежегодными доплатами на общую сумму 350 млн руб. безуспешно лоббируется полицией с начала года. Некоторые депутаты считают, что регион не вправе доплачивать полицейским. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что сейчас идет анализ проблем в силовых органах. По его мнению, механизм финансовой поддержки полицейских в принципе возможен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чиновников и депутатов просят помочь полиции деньгами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Чиновников и депутатов просят помочь полиции деньгами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нехватку кадров в нижегородской полиции генерал-лейтенант Юрий Арсентьев назвал главной внутренней проблемой регионального МВД. Отчитываясь о работе полиции перед депутатами заксобрания, он рассказал, что в 2017 году некомплект личного состава был на уровне 7% от общей численности, а сейчас составляет около 14%. Учитывая, что штат нижегородских органов внутренних дел составляет 13 354 человека, нетрудно подсчитать, что нехватка превышает 1,8 тыс. человек.

Наиболее критическая ситуация сложилась в патрульно-постовой и конвойной службах, а также среди участковых уполномоченных, где некомплект, по словам генерала Арсентьева, превышает 20%. Около 10% сотрудников не хватает в службе ГИБДД. Среди муниципалитетов наибольшее количество вакансий в полиции города Сарова, Бора и Навашинского района.

«Меньше кандидатов на службу не становится, мы активно привлекаем людей, но интенсивность оттока сотрудников существенно превышает темпы приема», — отметил Юрий Арсентьев, пояснив, что основная причина увольнений — низкие зарплаты при существенной рабочей нагрузке.

Например, участковый в Нижнем Новгороде ежемесячно рассматривает почти по сотне обращений, помимо профилактических мероприятий на участках с 20 тысячами проживающих. «При средней зарплате в 38 тыс. руб. к уровню образования участковых, их профессиональной и морально-психологической подготовки предъявляются практически универсальные требования. А в патрульно-постовой службе, отрабатывающей большинство неотложных заявок, зарплата сержанта ППС не достигает 29 тыс. руб. Проблема сохранения профессионального ядра наружных служб требует самых неотложных мер, это жизненно необходимо для всех нас», — рассказал начальник областного управления МВД.

Он сообщил, что в десятке регионов России введены доплаты полицейским из бюджета, и попросил губернатора и депутатов ввести такую же практику и в Нижегородской области.

В разговоре с «Ъ-Приволжье» Юрий Арсентьев напомнил, что последнее существенное повышение зарплат полицейским было в 2011 году (тогда их подняли за счет сокращении трети сотрудников), а с тех пор рубль подешевел более чем наполовину. «Когда мы построили общежитие для ППС, я зашел в первую попавшуюся квартиру. Там счастливый капитан с женой и двумя детьми. Десять лет они скитались по съемным квартирам, тратили всю зарплату жены на наем жилья. А он на переднем крае каждый день с отбросами общества, да еще культурно с ними надо обращаться — улыбаться, не срываться… Мне на колени хочется встать перед такими сотрудниками, и деньги-то мы просим именно им, а не руководству», — сообщил генерал-лейтенант.

По его оценке, ежегодно на доплаты ППС и участковым потребуется 230 млн руб., а если к ним прибавить «нищую» конвойную службу, то необходимо 350 млн.

Вопрос с выделением именно такой суммы, по словам собеседников в заксобрании, полицейские безуспешно пытаются решить на протяжении последних трех месяцев. «У них свое руководство МВД есть, пусть с ним вопрос решают. А нам выделять средства Бюджетный кодекс запрещает», — отметил один из депутатов.

Губернатор Глеб Никитин в разговоре с «Ъ-Приволжье» о проблеме низких зарплат сотрудников полиции высказался оптимистичнее. «Безусловно, это в первую очередь задача Министерства внутренних дел РФ. Но мы сейчас проводим анализ ситуации не только в системе главка, изучаем нужды и условия работы различных служб. Я думаю, что в конечном итоге мы выйдем с неким решением об участии региона в улучшении условий работы органов правопорядка. Я пока не готов говорить о конкретных параметрах, но что касается собственных средств — будем изыскивать», — отметил Глеб Никитин, добавив, что, на его взгляд, «юридически» возможно оказать полиции финансовую поддержку.

Роман Кряжев