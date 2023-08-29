Чистая прибыль Globaltrans за первое полугодие выросла на 70%

Чистая прибыль логистической компании Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие выросла на 70% год к году, до 20,9 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 7%, до 51,97 млрд руб. Скорректированная EBITDA за отчетный период снизилась на 6%, до 25,4 млрд руб.

В Globaltrans заявили, что запущена ее перерегистрация с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market (ADGM). Ожидается, что процесс займет около шести месяцев. Компания рассчитывает, что это позволит в том числе разблокировать «некоторые внутригрупповые транcакции, включая выплату дивидендов, что было одобрено акционерами на внеочередном общем собрании», говорится в пресс-релизе.

Выплата дивидендов останется приостановленной «из-за технических ограничений, связанных с передачей денежных средств холдинговой компании, зарегистрированной на Кипре».

Globaltrans объявила о планах проведения редомициляции в конце июля. В компании отмечали, что планируют сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах. 16 августа акционеры Globaltrans одобрили смену юрисдикции с Кипра на свободную экономическую зону Абу-Даби.

Лаура Кеффер