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Коммерсантъ FM
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Globaltrans обсудит перерегистрацию с Кипра в Абу-Даби

Globaltrans 16 августа проведет внеочередное собрание акционеров, на котором будет обсуждаться вопрос о перерегистрации компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market, сообщается в анонсе собрания. Окончание перерегистрации намечено на 1 января 2024 года. Как объясняет компания, перерегистрация обусловлена необходимостью устранить ограничения, которые накладывает на нее существующая корпоративная структура.

«Например, сейчас определенные внутригрупповые трансакции, включая выплату дивидендов со стороны дочерних компаний в адрес головной, разрешены только в крайне ограниченных пределах»,— сообщила Globaltrans. Компания ожидает, что перерегистрация эти проблемы решит.

Компания сохранит листинг на Лондонской фондовой бирже после перерегистрации. При этом Globaltrans отмечает, что, хотя перерегистрация и откроет возможность перечисления дивидендов головной компании, она не означает, что выплата дивидендов акционерам будет автоматически возобновлена.

Наталья Скорлыгина

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