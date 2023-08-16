Акционеры Globaltrans одобрили редомициляцию с Кипра в ОАЭ

Акционеры логистической компании Globaltrans одобрили смену юрисдикции на свободную экономическую зону Абу-Даби с Кипра, сообщила пресс-служба Globaltrans. На фоне новости в моменте расписки компании на Мосбирже росли на 5,8%.

«Все предлагаемые специальные решения в отношении начала процесса редомициляции Globaltrans Investment PLC с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market были одобрены квалифицированным большинством голосов»,— сказано в сообщении компании. Собрание акционеров прошло сегодня, 16 августа.

После публикации пресс-релиза компании ее расписки на Мосбирже в моменте выросли на 5,8%, до 757 руб. за бумагу. Потом стоимость расписок замедлила рост. К закрытию торгов они торговались по 724,25 руб. за штуку, подорожав на 1,27% к предыдущему закрытию.

Globaltrans объявила о планах проведения редомициляции в конце июля. Тогда компания оценивала, что на смену юрисдикции уйдет около шести месяцев. В Globaltrans отмечали, что планируют сохранить листинг на Лондонской и Московской биржах. В компании поясняли, что перерегистрация позволит разблокировать часть внутригрупповых трансакций.

Олеся Павленко