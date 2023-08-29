Wildberries построит в Новосибирской области распредцентр за 9,2 млрд рублей

Компания Wildberries планирует запустить в Новосибирской области распределительный центр площадью 156 тыс. кв м. Инвестиции в проект составят 9,2 млрд руб. В обправительстве уточнили, что работы по строительству распредцентра начались летом 2023 года. В рамках реализации проекта планируется создать 7,5 тыс. рабочих мест. Планируется, что строительство будет завершено в четвертом квартале 2025 года.

Весной прошлого года также сообщалось, что компания построит логистический центр площадью 100 тыс. кв м в Омской области. Также сообщалось, что Wildberries планирует начать строительство логистического центра в Кемеровской области в четвертом квартале 2023 года. Инвестиции в этот проект ранее оценивались в 5 млрд руб.

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Оксана Павлова