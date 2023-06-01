Wildberries начнет строительство логоцентра в Кузбассе в конце 2023 года

Wildberries планирует начать строительство логистического центра в Кемеровской области в четвертом квартале 2023 года, сообщил ТАСС.

В конце прошлого года представили компании оценивали стоимость строительства в 5 млрд руб. Площадка под логоцентр расположена на территории опережающего развития в Юрге. О планах по строительству логоцентра власти региона сообщали в 2020 году, однако проект был остановлен из-за прекращения действия льгот ТОСЭР.

Также компания ранее сообщала о планах построить логистический центр в Омской области.

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Оксана Павлова