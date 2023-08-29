Захарова: Лавров сыграл колоссальную роль в принятии Эфиопии в БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сыграл «колоссальную дипломатическую роль» в приглашении Эфиопии в БРИКС, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова. Подробности она не уточнила.

«Да, это могу подтвердить. Действительно, это так. Колоссальную дипломатическую роль сыграл министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров в том, что Эфиопия стала полноправным членом БРИКС»,— ответила госпожа Захарова на соответствующий вопрос в эфире «России 1». Интервью опубликовано в ее Telegram-канале.

Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге пригласили в организацию Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут полноформатными членами объединения с начала 2024 года. Всего официальные заявки на вступление в организацию подавало 23 государства.

Подробнее о расширении БРИКС — в материале «Ъ» «Широко шагнули».