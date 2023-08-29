Судья и адвокат сели заодно

Московский областной суд отправил на девять лет в колонию строгого режима бывшего судью подмосковного Лыткарино Сергея Котова, признав его виновным в получении 13-миллионной взятки за решение вопросов по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. На господина Котова суд также наложил штраф в размере двукратной суммы взятки. В колонию на пять с половиной лет отправится и адвокат Ирина Кувакина, выступившая в роли посредника при передаче взятки. Защита господина Котова полагает, что адвокат дала показания на служителя Фемиды, после того как попалась, собираясь похитить деньги клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Процесс по делу в отношении бывшего федерального судьи Лыткаринского горсуда Сергея Котова и адвоката люберецкой коллегия адвокатов «Гарантия» Ирины Кувакиной проходил в Московском областном суде с декабря 2022 года и закончился для обоих обвинительным приговором. При оглашении резолютивной части решения суд признал господина Котова виновным в получении 13 млн руб. в качестве взятки, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. За это суд назначил ему наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Кроме того, суд оштрафовал господина Котова на 26 млн руб. и лишил его права занимать должности на государственной службе, в судебной системе и правоохранительных органах в течение пяти лет после отбытия наказания. Адвокат Ирина Кувакина была также признана виновной в покушении на мошенничество и посредничестве при передаче судье Котову денежных средств в особо крупном размере за решение вопросов по уголовному делу наркодилера (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Ее осудили на пять с половиной лет, запретив заниматься адвокатской практикой в течение четырех лет после отсидки. Осужденная также должна заплатить штраф в размере 13 млн руб.

Сергей Котов был задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области 11 января 2021 года при получении взятки в размере 13 млн руб. в туалете Лыткаринского горсуда. Правда, в пачках настоящими были только 50 тыс. руб., а остальные средства имитировали бумажные «куклы».

Как было установлено в ходе расследования, к январю 2021 года судья фактически завершил разбирательство по делу группировки, занимавшейся в регионе сбытом наркотиков и оружия, и готовился к вынесению приговора. По версии СКР, в декабре, накануне Нового года, к судье обратилась Ирина Кувакина, адвокат одного из подсудимых, предложив господину Котову за хорошее вознаграждение признать некоторые протоколы допроса обвиняемых недопустимыми доказательствами, а эпизоды в деле недоказанными, убрать из обвинения ст. 210 УК РФ (преступное сообщество) и скостить наказание подсудимым до минимального. Поторговавшись о размере вознаграждения, стороны сошлись на 13 млн руб.

Первой, правда, чекисты задержали госпожу Кувакину, после того как она получила деньги для судьи от знакомой одного из наркодилеров. Адвокат согласилась сотрудничать со следствием и отправилась под контролем сотрудников ФСБ к судье, передав ему под запись деньги.

Перед этим господа Кувакина и Котов около получаса беседовали в кабинете судьи, и тот, по версии следствия, подтвердил выполнение условий сделки. После этого защитница отправилась за деньгами в машину.

После задержания судью, обладающего неприкосновенностью, отпустили. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, как того требует процедура, обратился в ВККС с представлением о даче согласия на возбуждение в отношении судьи уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), которое и было получено. При этом сам господин Котов утверждал, что никакой взятки он не брал и денег у адвоката не требовал.

По версии судьи, уже к 23 декабря он подготовил проект приговора, что, по его мнению, опровергает выводы следствия о том, что он получил деньги за смягчение наказания подсудимым.

По словам судьи Котова, он после разговора с адвокатом Кувакиной, которой разъяснил, какое наказание грозит ее подзащитным, спустился к туалету на первом этаже, чтобы выкурить сигарету. В этот момент появилась госпожа Кувакина с пакетом, который она ему и сунула в руки. Его, пояснил господин Котов, он бросил на подоконник и отправился к председателю, чтобы сообщить о попытке подкупа, но его перехватили сотрудники ФСБ, заставившие забрать пакет.

Защита бывшего судьи намерена обжаловать приговор, полагая, что тот получил срок благодаря показаниям адвоката Кувакиной. Последняя, а это следует и из приговора, пыталась обмануть клиентов, требуя от них деньги для судьи, которые собиралась присвоить.

Юрий Сенаторов