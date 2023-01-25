Лизингу не хватило предметов

Итоги 2022 года на российском рынке лизинга оказались лучше прогнозов — объем нового бизнеса снизился в денежном выражении на всего на 12–14%, количество переданных предметов лизинга — на 30%. Однако, несмотря на стабилизацию во втором полугодии, на 2023 год участники рынка смотрят с осторожностью. В лучшем случае восстановительного роста ожидают во втором полугодии из-за не до конца решенных вопросов по логистике и привлечению новых брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2022 году количество новых договоров лизинга в России уменьшилось на 25%, до 272 тыс., а переданных в рамках этих договоров предметов лизинга — на 30%, до 390 тыс. шт. Такие данные приводятся в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), с которым ознакомился “Ъ”.

По оценке агентства, объем нового бизнеса в денежном выражении снизился на 12–14%.

Этот результат оказался лучше прогнозов, которые эксперты давали по итогам трех кварталов — тогда в НРА ожидали, что за год число переданных предметов лизинга упадет на 40%, а договоров лизинга — на 35% (см. “Ъ” от 1 декабря 2022 года).

Самое значительное снижение (более чем на 60%) передаваемых клиентам предметов лизинга произошло в сегментах железнодорожного транспорта, видео и компьютерной техники, а также оборудования для общественного питания, перечисляют в НРА. Наиболее массовый сегмент — коммерческие и легковые автомобили — упал на 35% (см. “Ъ” от 25 июля 2022 года). Самыми устойчивыми к кризису оказались сегменты спецтехники (сокращение на 8%, см. “Ъ” от 22 сентября 2022 года), космической и авиатехники (10%). Рост, вопреки кризису, показала недвижимость — на 7%.

Компании начали активное сотрудничество с производителями из Китая и Белоруссии, а также расширили продуктовые предложения на технику с пробегом, поясняет гендиректор «Сбербанк Лизинга» Вячеслав Спиров. В частности, продажи компанией китайских легковых брендов выросли в 2022 году на 200%, а техники с пробегом — на 280%.

Но дефицит техники сохраняется.

Существующий объем предложений на рынке в сегменте легковых автомобилей до сих пор не может удовлетворить спрос на недорогие седаны, отмечает господин Спиров. «В прошлом году на рынке был дефицит седельных тягачей, легкого коммерческого транспорта и новых легковых машин для таксопарков и каршеринга. Проблему частично удалось решить за счет техники с пробегом и китайских автобрендов. Сегмент легкого коммерческого транспорта до сих пор не восстановился окончательно»,— подтверждает директор по маркетингу ГК «Альфа-Лизинг» Мария Габуния.

Параллельный импорт пока себя не оправдал, и значимых предпосылок для изменения тренда нет, отмечает гендиректор «Росбанк Лизинга» Гурам Кудрявцев. «Многие наши клиенты столкнулись как с логистическими, так и налоговыми сложностями при ввозе активов марок, которые ушли из России. Поэтому тренд будет именно на замещение рынка как транспорта, так и техники, и оборудования новыми игроками. Наиболее длительный процесс замещения будет в сегменте сложного технологического оборудования»,— указывает господин Кудрявцев.

Вместе с тем участники рынка считают, что он демонстрирует способность к быстрой адаптации.

«В совокупности со стабильной ключевой ставкой и фактором отложенного спроса можно с уверенностью говорить о росте»,— оптимистичен гендиректор компании «DeltaЛизинг» (входит в ИГ «Инсайт») Максим Гончарук.

«О взрывном росте говорить, конечно, рано»,— считает гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Но, по его словам, «текущий уровень ключевой ставки, налаживание логистических цепочек, появление новых производителей техники из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока позволят немного отыграть потери прошлого года». «При сохранении текущей ситуации суммарный прирост нового бизнеса может составить 9%»,— оценивает гендиректор «ВТБ Лизинга» Сергей Клюшников.

Эксперты НРА считают, что восстановительный рост в этом году начнется в лучшем случае в третьем квартале. В первые два квартала рынок ждет рецессия, связанная во многом с продолжающейся перестройкой логистических связей (см. “Ъ” от 8 марта 2022 года), поясняют эксперты агентства. В базовом сценарии количество переданных предметов лизинга вырастет на 8–10%. В денежном выражении объем нового бизнеса может вырасти на 15%, до 2,1 трлн руб. Вместе с тем аналитики «Росагролизинга» считают, что в этом году «можно ожидать некоторого снижения спроса, как платежеспособного, так и на лизинг из-за конкуренции с отраслевыми льготными кредитами».

Полина Трифонова