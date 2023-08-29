«Золотое яблоко» покатилось на Ближний Восток

Сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» готовится к выходу на рынок Катара и уже подписала первый договор аренды магазина в этой стране. После начала военных действий на Украине российские ритейлеры все активнее ищут возможности для экспансии на Ближний Восток. До сих пор речь шла в основном об ОАЭ. Но именно Катар — перспективное направление с точки зрения развития косметического бизнеса, полагают эксперты: несмотря на небольшую емкость местного рынка, траты потребителей на бьюти-услуги там гораздо выше, чем в других арабских странах, не говоря уже о России.
Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ
«Золотое яблоко» подписало первый договор аренды магазина в катарской столице Дохе, сообщил источник “Ъ” на рынке ритейла. Компания также запускает программу стажировки для сотрудников с последующей релокацией в Катар, говорится в одной из вакансий ритейлера на HeadHunter.ru. В «Золотом яблоке» отказались от комментариев.
Сеть «Золотое яблоко» основана в 2004 году в Екатеринбурге, работает в РФ, Казахстане и Белоруссии. В 2022 году выручка, по данным «Infoline-Аналитики», выросла на 55%, до 62,7 млрд руб. без НДС, а доля на рынке парфюмерии, косметики и товаров для ухода — на 3,5 процентного пункта, до 9,2%.
С одной стороны, емкость рынка Катара, где население едва достигает 3 млн человек, небольшая. Но, с другой стороны, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, высокий уровень доходов в стране привел к росту потребления в люксовом сегменте. Сейчас в Катаре покупательная способность во много раз выше, чем в России, соглашается старший директор CORE.XP Марина Малахатько, добавляя, что выручка ритейлеров в стране растет и за счет увеличившегося турпотока после чемпионата мира по футболу в 2022 году.
Более того, в стране огромное число салонов красоты и спа-центров, а местные потребители тратят на косметику на порядок больше денег, чем в других арабских странах, объясняет гендиректор ГК Natura Siberica Феликс Либ. Этот ритейлер также рассматривает возможность выхода на рынок Катара. В стране высок спрос на эксклюзивные продукты, и поэтому многие мировые бренды стремятся представить свои продукты на этом рынке, добавляет госпожа Малахатько. По прогнозам Mordor Intelligence, объем косметического рынка Катара по итогам 2023 года составит $119,14 млн при среднегодовом темпе роста рынка на 6,16%.
Другие российские игроки косметического рынка также изучают возможности для экспансии в страны Ближнего Востока. Natura Siberica уже представлена в ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемене, Омане. Ранее стало известно о планах «Л’Этуаль» начать работать в Дубае. В компании не ответили на запрос “Ъ”.
119 млн долларов
составит по итогам 2023 года объем косметического рынка Катара.
Экспансия на Ближний Восток интересует и одежных ритейлеров. Как обнаружил “Ъ”, сеть Lime ищет операционного директора и менеджера с релокацией в Дубай. О планах сети выйти в этот эмират слышал и источник “Ъ” на рынке ритейла. О выходе в ОАЭ уже заявили Poison Drop, Choupette, Akhmadullina, Lichi, Sodamoda, Belle You, 12 Storeez, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
Страны Ближнего Востока являются дружественными для России, где у компаний есть возможность открывать счета и масштабировать свой бизнес, говорит бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева. Конкретно в ОАЭ удобная правовая и административная инфраструктура для открытия зарубежных филиалов, отмечает Анна Лебсак-Клейманс.
При этом уровень конкуренции на местном фешен-рынке максимально высокий. По оценке госпожи Лебсак-Клейманс, первоначально ритейлеру можно опираться на русскоязычную аудиторию, знакомую с брендом. Однако, указывает Дания Ткачева, ставка на российских эмигрантов не может быть долгосрочной, для дальнейшего развития бизнеса на Ближнем Востоке ритейлерам придется адаптировать ассортимент под локальный рынок.
Gloria Jeans расширит свои границы
Конъюнктура
Российский одежный ритейлер Gloria Jeans рассматривает возможность выхода на рынки Греции, Турции, Египта, заявил в Forbes основатель и исполнительный директор сети Владимир Мельников. По его словам, компания также планирует открыть точки продаж в странах Ближнего Востока. Сейчас Gloria Jeans готовится к открытию своих магазинов в Израиле, уточнил господин Мельников.
По его словам, уход зарубежных брендов сузил перспективы для развития Gloria Jeans. «Раньше были H&M, Uniqlo, Inditex со своими брендами, нам было с кем бороться, а людям было из чего выбирать. Теперь никого нет — отсутствие конкуренции снижает покупательский спрос, людям неинтересно ходить в магазины»,— объяснил он.