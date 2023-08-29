«Золотое яблоко» покатилось на Ближний Восток

Сеть парфюмерных магазинов «Золотое яблоко» готовится к выходу на рынок Катара и уже подписала первый договор аренды магазина в этой стране. После начала военных действий на Украине российские ритейлеры все активнее ищут возможности для экспансии на Ближний Восток. До сих пор речь шла в основном об ОАЭ. Но именно Катар — перспективное направление с точки зрения развития косметического бизнеса, полагают эксперты: несмотря на небольшую емкость местного рынка, траты потребителей на бьюти-услуги там гораздо выше, чем в других арабских странах, не говоря уже о России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«Золотое яблоко» подписало первый договор аренды магазина в катарской столице Дохе, сообщил источник “Ъ” на рынке ритейла. Компания также запускает программу стажировки для сотрудников с последующей релокацией в Катар, говорится в одной из вакансий ритейлера на HeadHunter.ru. В «Золотом яблоке» отказались от комментариев.

Сеть «Золотое яблоко» основана в 2004 году в Екатеринбурге, работает в РФ, Казахстане и Белоруссии. В 2022 году выручка, по данным «Infoline-Аналитики», выросла на 55%, до 62,7 млрд руб. без НДС, а доля на рынке парфюмерии, косметики и товаров для ухода — на 3,5 процентного пункта, до 9,2%.

С одной стороны, емкость рынка Катара, где население едва достигает 3 млн человек, небольшая. Но, с другой стороны, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, высокий уровень доходов в стране привел к росту потребления в люксовом сегменте. Сейчас в Катаре покупательная способность во много раз выше, чем в России, соглашается старший директор CORE.XP Марина Малахатько, добавляя, что выручка ритейлеров в стране растет и за счет увеличившегося турпотока после чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Более того, в стране огромное число салонов красоты и спа-центров, а местные потребители тратят на косметику на порядок больше денег, чем в других арабских странах, объясняет гендиректор ГК Natura Siberica Феликс Либ. Этот ритейлер также рассматривает возможность выхода на рынок Катара. В стране высок спрос на эксклюзивные продукты, и поэтому многие мировые бренды стремятся представить свои продукты на этом рынке, добавляет госпожа Малахатько. По прогнозам Mordor Intelligence, объем косметического рынка Катара по итогам 2023 года составит $119,14 млн при среднегодовом темпе роста рынка на 6,16%.

Другие российские игроки косметического рынка также изучают возможности для экспансии в страны Ближнего Востока. Natura Siberica уже представлена в ОАЭ, Саудовской Аравии, Йемене, Омане. Ранее стало известно о планах «Л’Этуаль» начать работать в Дубае. В компании не ответили на запрос “Ъ”.

119 млн долларов составит по итогам 2023 года объем косметического рынка Катара.

Экспансия на Ближний Восток интересует и одежных ритейлеров. Как обнаружил “Ъ”, сеть Lime ищет операционного директора и менеджера с релокацией в Дубай. О планах сети выйти в этот эмират слышал и источник “Ъ” на рынке ритейла. О выходе в ОАЭ уже заявили Poison Drop, Choupette, Akhmadullina, Lichi, Sodamoda, Belle You, 12 Storeez, отмечает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Страны Ближнего Востока являются дружественными для России, где у компаний есть возможность открывать счета и масштабировать свой бизнес, говорит бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию Дания Ткачева. Конкретно в ОАЭ удобная правовая и административная инфраструктура для открытия зарубежных филиалов, отмечает Анна Лебсак-Клейманс.

При этом уровень конкуренции на местном фешен-рынке максимально высокий. По оценке госпожи Лебсак-Клейманс, первоначально ритейлеру можно опираться на русскоязычную аудиторию, знакомую с брендом. Однако, указывает Дания Ткачева, ставка на российских эмигрантов не может быть долгосрочной, для дальнейшего развития бизнеса на Ближнем Востоке ритейлерам придется адаптировать ассортимент под локальный рынок.

Алина Савицкая