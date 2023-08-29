Многополярисный мир

Бренд бытовой техники Polaris планирует выйти на новые рынки, в частности в ОАЭ и другие страны Ближнего Востока. Компания сменила контактные данные на англоязычном веб-сайте на адрес Arvis, зарегистрированной в Дубае. Arvis уже заявляется для участия в европейских выставках потребительской электроники и поставляет в Россию технику Polaris из Китая. Источники “Ъ” сомневаются, что компании удастся всерьез развернуться на Ближнем Востоке, поскольку ее техника не соответствует специфике местного спроса. Но офис в ОАЭ поможет организации поставок из КНР и продаж в других странах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

“Ъ” обнаружил на hh.ru вакансию директора по развитию продаж в ОАЭ и странах Ближнего Востока, размещенную российским брендом бытовой и кухонной техники Polaris. Руководитель, согласно описанию, должен будет заниматься «выводом компании на новые зарубежные рынки». Собеседник “Ъ”, близкий к Polaris, уточняет, что компания только «оценивает перспективы» выхода на международные рынки: «Ожидания по продажам техники в ОАЭ и других странах еще не сформулированы». В Polaris отказались от комментариев.

Товарные знаки, связанные с бытовой техникой Polaris, принадлежат швейцарской Astrata. Среди их основных лицензиатов в России — «Эйджиай электроникс» (выручка от продаж в 2022 году — 9,8 млрд руб., чистая прибыль — 105,8 млн руб.), «Ситиконсалт» (8,4 млрд руб. и 145,9 млн руб.) и другие ООО, принадлежащие разным частным лицам. Производственные площадки Polaris располагаются как в России, так и в Юго-Восточной Азии, уточнил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (в нее входят Polaris, Beko, Samsung и др.) Антон Гуськов.

На англоязычном сайте Polaris, где раньше были размещены адрес и телефон офиса в Москве, сейчас опубликованы контакты компании Arvis с юридическим адресом в Дубае. Согласно архивным копиям сайта на Wayback Machine, изменение произошло не раньше 3 июня. На сайте Arvis опубликована информация о бренде Polaris и его бытовой технике.

Юрлицо бренда — Arvis Business DMCC с заявленной деятельностью в области торговли бытовой техникой и домашними принадлежностями зарегистрировано в Дубайском товарно-сырьевом центре (одной из СЭЗ ОАЭ) с 2016 года, следует из реестра резидентов зоны. В течение 2022 года компания поставляла в Россию из Китая электронагревательные приборы и бытовые электромеханические машины под брендом Polaris, следует из сервисов анализов данных ImportGenius и NBD Data. Arvis также заявлена среди участников выставки потребительской электроники IFA Berlin 2023, которая пройдет в Германии в сентябре.

2,2 триллиона рублей составил оборот бытовой техники по итогам 2022 года, по данным аналитической компании Infoline.

Техника Polaris в РФ занимала лидирующие позиции по продажам в первой половине 2023 года во многих категориях бытовой техники — в частности, в чайниках, мясорубках и блендерах, отмечает коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов: «Рост продаж в рублях с начала года практически во всех категориях превысил 50%».

Polaris планирует развивать офис в ОАЭ для продаж своей техники в другие страны, предполагает директор производителя бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин: «Мы открыли офис в Турции для продаж в Иран, Нигерию и другие страны. Но в случае проблем поставок техники из Китая в Турцию готовы открыть офис и в ОАЭ».

Собеседник “Ъ” среди производителей бытовой техники считает, что перспективы Polaris собственно в ОАЭ «минимальны», поскольку арабские рынки «слишком специфичные для российских компаний». «В ОАЭ практически не существует среднего ценового сегмента и спроса на такую технику. В таких странах приобретают либо технику люксового класса, либо бюджетную, для обслуживающего персонала»,— поясняет собеседник “Ъ”, добавляя, что Polaris можно отнести скорее к среднему ценовому сегменту малой бытовой техники.

Компания поддерживает работу своего офиса в ОАЭ, чтобы не возникало проблем с китайскими фабриками, считает другой собеседник “Ъ” среди производителей бытовой техники. «В случае работы с юрлицом из Дубая им не будет предъявлено обвинений в сотрудничестве с российскими организациями».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев