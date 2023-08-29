PlayStation подает знак

Видеоигровое подразделение Sony с начала года подало в РФ больше исков о защите брендов, чем за аналогичный период полноценного присутствия в стране. В решениях судов речь идет о компенсациях за продажу поддельных PlayStation на Wildberries. Юристы связывают действия Sony с желанием защитить репутацию, но отмечают, что для большинства правообладателей российский рынок остается токсичным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Японская Sony Interactive Entertainment (SIE; отвечает за выпуск игровых консолей PlayStation) с начала года подала в России 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды, десять из них — в августе, обнаружил “Ъ”. Все разбирательства, по которым в картотеке арбитражных дел опубликованы документы, касаются нарушений прав на товарные знаки PlayStation. Как минимум в двух случаях, рассмотренных Арбитражным судом Москвы, речь шла о взыскании компенсации в связи с продажей контрафактных геймпадов на Wildberries. В двух случаях суды удовлетворили иски полностью, в трех — частично, остальные дела рассматриваются.

В 2022 году SIE подала лишь один подобный иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Количество исков, поданных с начала 2023 года, превосходит даже уровень, типичный для дочерних компаний Sony в годы до начала военных действий на Украине. Так, в 2013 году суды рассмотрели 11 исков со стороны предшественницы SIE в Европе — Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) — к ИП и магазинам электроники. В последующие годы исков со стороны дочерних компаний Sony, включая российскую «Сони Электроникс», было меньше.

В карточках двух исков, которые рассматриваются в Брянской и Новосибирской областях, соистцом указана Ассоциация по противодействию компьютерным преступлениям (АПКП). Других дел, где АПКП выступала бы истцом, в 2023 году не было. Ассоциация, согласно ее сайту, объединяет «1С-СофтКлаб», «Сони Электроникс», SIE, Microsoft и Nintendo. “Ъ” не удалось связаться с АПКП.

Другие иностранные компании также продолжают защищать свою интеллектуальную собственность в РФ. Одним из наиболее активных истцов по патентным спорам в 2022 году стала Harman (принадлежит южнокорейской Samsung, владеет брендом JBL). Сейчас в Арбитражном суде Москвы рассматривается дело в отношении производителя музыкальных центров Vipe (см. “Ъ” от 25 августа).

В Wildberries заявили, что «круглосуточно мониторят» ассортимент товаров, а продавцы могут разрешать споры о подозрениях на контрафакт с помощью собственного «цифрового арбитража» площадки. В SIE не ответили “Ъ”.

Денис Мантуров, глава Минпромторга, в интервью «Известиям», сентябрь 2022 года: «Компании, приостановившие работу на российском рынке, заинтересованы в продолжении деятельности».

Легализация параллельного импорта спровоцировала всплеск контрафактной электроники в России, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Он добавляет, что поставщики подделок наверняка понимали, что везут именно их, а не оригинальный товар для других регионов. Господин Кусков полагает, что рассчитывать на снижение объема контрафакта не стоит, «люди, которые принципиально покупают исключительно оригинальный товар,— это лишь часть покупателей, а цена на него стабильно растет».

Активная судебная позиция правообладателя — естественное следствие роста популярности маркетплейсов, считает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина. Она уточняет, что если маркетплейс как информационный посредник принимает «необходимые и достаточные меры к прекращению нарушения», то с него может сниматься ответственность за распространение неоригинального товара, «офлайн-магазины не имели таких послаблений».

Борьба с контрафактом может быть важна Sony для поддержания образа компании, полагает партнер, руководитель практики IP/IT Maxima Legal Максим Али. Он, однако, пока не отмечает общего всплеска активности иностранных правообладателей в России — «споры по защите интеллектуальной собственности, как правило, идут вслед за экономическими интересами компаний, а токсичность российского рынка, к сожалению, никуда не исчезла».

Юрий Литвиненко, Никита Королев, Екатерина Волкова