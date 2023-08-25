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Коммерсантъ FM
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Harman защищается в России

Компания продолжает активно судиться за патенты

Производитель аудиоаппаратуры Harman, которому принадлежит бренд JBL, добивается компенсации за нарушение своих патентов с владельца бренда музыкальных центров Vipe, а также «М.Видео» и «Эльдорадо». Harman — один из самых активных истцов по патентным спорам и после начала военных действий на Украине лишь увеличил количество исков. Юристы полагают, что компания намерена защищать свою интеллектуальную собственность вне зависимости от того, насколько широко присутствует в России официально.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск американского производителя аудиотехники Harman International (принадлежит южнокорейской Samsung, владеет брендами JBL, AKG, Harman Kardon и т. д.) к сети «М.Видео-Эльдорадо» и к российской компании Drivix (ООО «Дривикс»), выпускающей музыкальные центры под брендом Vipe.

Harman добивается защиты исключительных прав на два промышленных образца, выданных в России на ее вертикальные музыкальные центры, и требует взыскать 5 млн руб. компенсации. Ближайшее заседание запланировано на 23 октября. В юрфирме Semenov & Pevzner, представляющей Harman, не стали обсуждать судебное разбирательство. В «М.Видео-Эльдорадо» также отказались от комментариев, сославшись на то, что спор еще рассматривается. В Drivix не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «Дривикс» основано в 2009 году, принадлежит Андрею Котову (55%) и Владимиру Житову (45%). Чистая прибыль компании в 2022 году, по данным ФНС, резко выросла по сравнению с предшествующим годом, с 371 тыс. руб. до 299,2 млн руб., выручка от продажи — с 441 млн руб. до 5,3 млрд руб. Сходная динамика наблюдалась и по финансовым показателям ООО «Инхауз МБТ», принадлежащего тем же совладельцам и владеющего промышленным образцом на «громкоговоритель Vipe». Музыкальные системы Vipe на момент публикации были в продаже в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в других сетевых магазинах электроники.

Harman пытался доказать незаконность использования этих промышленных образцов с апреля 2021 года. Тогда компания, помимо взыскания компенсации на ту же сумму, требовала прекратить неавторизованное использование техники. Суд оставил иск без рассмотрения, в ноябре 2022 года решение устояло в апелляции.

В марте 2022 года в Роспатент поступили возражения уже от Drivix, которая, со своей стороны, пыталась добиться отмены патентов на спорные промышленные образцы Harman, ссылаясь на отсутствие новизны и оригинальности. В июле 2022 года Роспатент отказал Drivix в удовлетворении ее возражений.

Harman — один из самых активных истцов по патентным спорам в России на протяжении последних трех лет, в 2022 году количество инициированных споров выросло в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, отмечает гендиректор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина: «Не было и речи ни о каком выраженном намерении компании оставить рынок и пренебрегать возможными нарушениями прав интеллектуальной собственности».

Партнер юрфирмы Alumni Partners Елена Трусова подтверждает, что в России продолжаются патентные споры с участием иностранных правообладателей, но «едва ли стоит из этого делать вывод, что ушедшие компании планируют вернуться». С ней согласен и юрист «КСК Групп» Александр Шарапов: «Этот иск свидетельствует о том, что западные компании по-прежнему хотят защищать свои законные интересы в РФ, не готовы мириться с нарушением их прав и собираются отстаивать их даже в тех странах, где их присутствие окончено».

Партнер юрфирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов отмечает, что сложилась «немного парадоксальная ситуация»: «Ассортимент товаров на российском рынке уменьшился, но иностранная компания по-прежнему может защищать свои интеллектуальные права в РФ, в том числе ограничивать вывод на рынок российских аналогов». Он полагает, что многим вендорам по-прежнему интересен российский рынок и они «смотрят сквозь пальцы на параллельный импорт товаров в Россию через третьи страны».

Юрий Литвиненко, Анна Занина

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