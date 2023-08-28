Ритейлеры настраивают на iPhone

Российские продавцы электроники начали подогревать интерес к новым iPhone. Крупные ритейлеры стали анонсировать предзаказ на 15-ю по счету линейку смартфонов от Apple. При этом компания из Купертино еще даже не объявила, когда их презентует, и сколько они будут стоить. Ее продукция официально не поставляется в Россию с 2022 года. И уже тогда параллельно завезенные новые iPhone 14 стоили заметно дороже, чем в США. Каким образом россияне смогут предзаказать новые модели? И сколько придется за это заплатить? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Настраивать покупателей на iPhone 15 ритейлеры решили по-разному. Например, МТС предложила приобрести виртуальный сертификат на 50 тыс. руб. Когда устройство появится у продавца, этот номинал зачтут покупателю, и ему придется оплатить только оставшуюся сумму.

“Ъ FM” 28 августа направил запрос в МТС, но там оперативно уточнить подробности не смогли. В пресс-релизе ритейлера сообщили только, что детали заказа станут известны после презентации Apple. Примерно тогда же новые iPhone будут доступны по предзаказу в «М.Видео-Эльдорадо». Тоже по предоплате, но без сертификатов, рассказала “Ъ FM” представитель группы Валерия Андреева:

«Покупатель будет видеть на сайте модель и цену. Он может оформить предзаказ онлайн так же, как покупку. Нужно просто зайти на сайт или в мобильное приложение. Клик — и готово. По срокам сейчас сложно сказать, но, безусловно, мы сделаем все возможное, чтобы смартфон оказался как можно быстрее в руках наших покупателей».

О самих новых смартфонах от Apple пока известно немного. По данным СМИ, iPhone 15 получит разъем USB-C вместо привычного Lightning . У версии Pro раму корпуса выполнят из титанового сплава, а заднюю панель — из матового стекла. Кроме того, очередная линейка гаджетов получит «безрамочные» дисплеи. Некоторые крупные продавцы, например, группа компаний X-Сom, рассчитывает начать продажу iPhone 15 через три недели после презентации Apple. Впрочем, в России за подобные новинки придется отдать гораздо больше минимальной цены от производителя, говорит продакт-менеджер по направлению Apple группы компаний X-Сom Антон Гусев:

«Прямые поставки, понятное дело, закрыты. Официально техника Apple не отгружается на территорию Российской Федерации, поэтому идет со всего мира. Естественно, в стоимость, которая будет обозначена на территории России, войдет логистическая составляющая. Плюс нельзя забывать про НДС. Как минимум наценка составляет порядка 30%».

Ритейлеры не скрывают: закупать новые iPhone придется у сторонних поставщиков, поскольку Apple приостановила официальные поставки в Россию еще в марте 2022 года. С тех пор нередко вставал вопрос, как обслуживать эти гаджеты. В текущих условиях не очень понятно, как покупатели могут рассчитывать на гарантию для таких устройств, говорит гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков:

«Если что-то произойдет с аппаратом, непонятно, что с ним делать. Раньше все было просто: вы приходите в лицензионный сервис-центр, который поддерживает компания Apple, и корпорация берет все на себя. Сейчас это, по идее, пытается делать ритейлер. Но учитывая, что обещание жениться и сам факт — не одно и то же, непонятно, что в это будет входить».

Масла в огонь в понедельник подлил Bloomberg. По его прогнозам, продукция Apple рискует подорожать из-за напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Это вынуждает американские компании выводить производства с территории Китая в другие азиатские страны, что может сказаться на стоимости товаров.

Впрочем, цена на iPhone в России и без этого формируются по своим законам. Самая дешевая 14-я модель в сентябре прошлого года в США стоила $799, а флагманский Pro Max — $1,09. В переводе на рубли гаджеты должны были стартовать от 48 тыс. руб. и 66 тыс. руб. Но в России по факту новинки от Apple стоили почти вдвое дороже. А доллар с тех пор укрепился примерно в полтора раза.