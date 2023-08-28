АТОР: российские туроператоры продают туры «все включено» в Турцию без алкоголя

Российские туроператоры предлагают туры в Турцию «все включено» без алкоголя. При этом пока такие тарифы не пользуются популярностью. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ранее российские туроператоры практически не предлагали такие тарифы, отметили в АТОР. Безалкогольные тарифы предлагались отелями в Турции для местного, иранского и арабского рынков.

«Но мы в этом году действительно впервые добавили в ассортимент халяльные отели и отели Турции с безалкогольной концепцией как опцией — по запросам от туристов и партнеров некоторых регионов»,— сообщил туроператор ANEX. Такими турами пользуются мусульмане, кроме того, «некоторые категории туристов хотят спокойный и безалкогольный формат».

Опции без алкоголя предлагают халяльные отели — в них не продается алкоголь и есть отдельные зоны для купания для женщин. Также такие тарифы предлагают «светские» отели, отдых в них по пакету без алкоголя дешевле на 7–9%.

При этом опрошенные АТОР туроператоры отметили, что отели без алкоголя — нишевое предложение для специфических групп туристов. В основном туроператоры сейчас работают с халяльными отелями для мусульман, обычные безалкогольные отели и отели, предлагающие безалкогольный формат «все включено» как опцию,— в меньшинстве.

В конце августа глава туроператора Bentour Дениз Уур в интервью немецкому Fvw заявил, что турецкие отели повысят цены еще на 5% в 2024 году. Он предложил ввести «систему все включено», в том числе с безалкогольными опциями, для снижения цен на отдых. Господин Уур отмечал, что в Турции высокие налоги на алкоголь, поэтому безалкогольные варианты «все включено» для туристов были бы заметно дешевле.

Олеся Павленко