Турецкий отпуск возвращается в бюджет

Отдых на турецких курортах подешевел на 40-60%. Об этом сообщили в АТОР со ссылкой на туроператоров. В ассоциации снижение цен объясняют традиционным спадом спроса, связанным с началом учебного года. Так, недельный тур в Кемер в трехзвездный отель с вылетом 25 августа можно купить за 60 тыс. руб. на двоих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Однако сколько всего на рынке таких выгодных предложений, неизвестно, подчеркивает вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян:

«Это связано с отсутствием глубины продаж у туркомпаний в последний год. Соответственно, как только они падают, операторы пытаются сократить возможные потенциальные убытки. Из-за незавершенных блочных программ отели дают скидку. Все это можно было бы связать еще и с курсом, но он относительно стабилен.

Относительно дешевые предложения продолжат появляться две-три недели до возобновления продаж уже активной части зимнего сезона. Например, когда в Таиланде начинается подготовка к зиме, мы видим, что нужно стимулировать продажи дополнительными дисконтами, так происходит и на турецком направлении. Но насколько большой объем доступен именно для бронирования такого рода предложений, пока сказать сложно, это индивидуально и зависит от каждого оператора.

Что касается цен, в первую очередь речь идет об Анталийском побережье, это гостиницы "три-четыре звезды" с ценовым коридором от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. на человека. Это возвращает Турцию на бюджетное направление. Мы также видели, что Таиланд доступен с коридором 60-80 тыс. руб. на человека. Но в Турции формат all inclusive зачастую является критерием при выборе отдыха в этой стране для россиян».

В АТОР отмечают, что с начала сентября спрос начнет восстанавливаться, и туры подорожают. Недельные путевки в Турцию с вылетом в начале месяца будут стоить уже от 90 тыс. руб. до 100 тыс. руб. на двоих. Опрошенные “Ъ FM” туроператоры не подтверждают значительного снижения стоимости туров по турецкому направлению. Цена на отдых в некоторых странах в начале сентября действительно стала ниже, но речь не идет о 40-60%, отмечает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Никогда за всю историю российско-турецкого туризма путевки с 1 сентября на 60% не дешевеют. Да, естественно, все понимают, что это начало занятий в российских школах. И, естественно, и турецкие отельеры снижают цены, и авиакомпании. Но речь идет максимум о 20-25%. Другое дело, когда начинаются занятия в турецких школах, а это уже 15 сентября. В этот момент турецкие семьи с детьми исчезают с пляжей Антальи, Бодрума, Мармариса. Именно после этой даты турецкие отели начинают по-настоящему снижать цены. Длится этот период до начала ноября.

Цены октября и августа действительно отличаются на 60%. На 20-30% дешевеет вся Европа, Греция, Кипр, Италия, Испания, Франция, потому что Средиземное море становится не очень комфортным для купания. А если мы берем Ближний Восток, например, Арабские Эмираты, то здесь, наоборот, в сентябре уже все отельеры находятся на низком старте, они ждут повышения цен. Самые дешевые туры в ОАЭ в июле и августе, а где-то с конца сентября они начинают потихоньку повышать расценки».

В конце июля в АТОР сообщили, что Турцию в январе-июне 2023 года посетили более 2,5 млн россиян, что на 79% больше, чем в первом полугодии 2022-го. При этом основной прирост произошел за счет коротких транзитных поездок в Стамбул.

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Яна Загоровская