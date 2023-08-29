Соцсетями не вышли

Территориальные избиркомы (ТИК) Санкт-Петербурга при формировании участковых комиссий (УИК) учитывали уголовное прошлое кандидатов, а также наличие у них наказаний за участие в «незаконных митингах» и «антигосударственных акциях». Этим глава горизбиркома Петербурга Максим Мейксин объяснил, почему в УИК попали не все кандидаты от представленных в городском парламенте партий. ТИК, по его словам, опирались на информацию от правоохранительных органов и из социальных сетей. «Отверженные» партийцы напоминают, что в избирательном законодательстве таких критериев отбора нет, и пытаются оспорить эти решения в Центризбиркоме и судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель городского избиркома Петербурга Максим Мейксин предложил зажечь красный свет неблагонадежным кандидатам в члены участковых комиссий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель городского избиркома Петербурга Максим Мейксин предложил зажечь красный свет неблагонадежным кандидатам в члены участковых комиссий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным городского избиркома, в Петербурге сформировано 1798 УИК, еще 9 — создадут до конца года. Из 30 тыс. кандидатов отбор прошли около 20 тыс. человек, из них примерно 9 тыс.— выдвиженцы партий, представленных в городском заксобрании. Численность УИК варьируется от 3 до 16 человек в зависимости от количества избирателей на участке. Новый состав комиссий будет отвечать за президентские и губернаторские выборы 2024 года.

Еще на этапе отбора кандидатов в УИК Петербурга председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков просил председателя Центризбиркома Эллу Памфилову «в срочном порядке» вмешаться в этот процесс. Причиной беспокойства стали сокращение состава ряда комиссий и проведение рейтингового голосования по составу тех УИК, где число кандидатов от партий превышало половину от списочного состава комиссии. Как указывал «яблочник», представительство всех парламентских партий в избиркомах закреплено в законодательстве и методических рекомендациях ЦИК. «Процедуру отбора следует применять, лишь когда число кандидатур от парламентских партий превышает установленное число членов комиссии. В остальных случаях необходимо назначать в составы комиссий все кандидатуры, представленные различными парламентскими партиями»,— отметил глава «Яблока» (партия представлена в заксобрании и имеет «обязательную» квоту в городских избиркомах).

В середине августа, когда УИК уже были сформированы, петербургское «Яблоко» сообщило, что в Центральном районе города в состав комиссий не включен ни один из 130 кандидатов партии. Всего из 1067 выдвиженцев партии отбор прошли 658 человек.

«Яблоко» предложило меньше кандидатов, чем другие партии, но получило больше всего отказов — 409 (38,3%).

От «Единой России» и ЛДПР в УИК не прошли по 13 кандидатур, от «Новых людей» — 3, от КПРФ — 12, от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — 181. Глава питерских «яблочников» Александр Шишлов направил в ЦИК жалобу, в которой заявил, что ТИК действовали «предвзято и незаконно» и нарушили право партии на представительство. Публично на эту жалобу в ЦИКе пока не отреагировали, но еще в середине июля Элла Памфилова потребовала «прекратить спекуляции» вокруг формирования УИК. «В законе не указано, что из тех, кто имеет преференции, у кого-то есть приоритет»,— подчеркнула глава ЦИКа. Она заверила, впрочем, что по итогам рейтингового голосования в них отобрали тех, кто наиболее работоспособен и эффективен.

Председатель горизбиркома Максим Мейксин на прошлой неделе подтвердил, что численность некоторых УИК сократили, и назвал это «тенденцией», приведя в пример Москву, где было уменьшено число УИК. Отвечая на вопросы члена избиркома от «Яблока» Павла Шапчица, господин Мейксин пояснил, что при проведении рейтингового голосования ТИК опирались на информацию, которую получили от правоохранительных органов и нашли самостоятельно, в том числе в соцсетях кандидатов. Учитывались, в частности, погашенные и непогашенные судимости, наличие протоколов об административных правонарушениях, а также «опыт и качества человека». «Действительно, было предложено (в качестве кандидатов.— “Ъ”) достаточно много людей, которые вели и ведут антигосударственную деятельность, имеют административные протоколы по задержаниям, связанным с незаконными митингами и акциями антигосударственной направленности. Есть люди, которые были судимы по разным тяжким статьям. Я не думаю, что эти люди должны работать в избирательной системе Петербурга».

Базовый закон о гарантиях избирательных прав запрещает набирать в УИК по «компрометирующим» основаниям только лиц, признанных иностранными агентами, и граждан с неснятой и непогашенной судимостью.

Cбор информации о старых судимостях или административных правонарушениях через правоохранительные органы к закону отношения не имеет, считает господин Шапчиц.

«Проверять кандидата с момента рождения, изучать его соцсети, узнавать, не стоял ли он там с каким-то плакатом,— это все политика и не дело комиссии»,— говорит он.

Максим Мейксин, в свою очередь, «искренне убежден», что в избиркомах должны работать «честные и порядочные люди, в первую очередь ставящие своей целью работу в интересах избирателей». «Важно, чтобы люди, которые входят в состав комиссий, делали избирательную систему лучше, а не приходили ее взрывать изнутри, провоцируя нарушения, которые ждут те, кто заранее уже объявил наши выборы нелегитимными»,— заявил он “Ъ”.

Депутат заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский намерен отправить во все ТИК запросы о том, получали ли они информацию о кандидатах и каким путем. «Не дело избиркома заниматься политическим сыском. Если господин Мейксин открыто заявляет, что в избиркомы надо брать только лояльных, то это грубейшее нарушение закона»,— считает депутат.

С результатами формирования УИК в Центральном районе не согласны и в СРЗП, в связи с чем эсеры уже подали шесть исков в Смольнинский райсуд Петербурга, сообщила “Ъ” глава отделения Надежда Тихонова: «Мы считаем, что было нарушено равенство представления партий. Мы оспариваем решение территориальной комиссии о сокращении численности УИК и о недопуске нашей партии в комиссии Центрального района».

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург