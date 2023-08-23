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Избирком ушел в оборону

Участнику СВО не дали рассказать избирателям о боевых заслугах

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) ЗАТО Александровск Мурманской области отказала кандидату в местный совет депутатов Рифату Шиндину (КПРФ) в просьбе внести в бюллетень сведения об участии в специальной военной операции (СВО) и наличии государственных наград, а также разместить эти данные на информационном стенде. В ТИК сослались на нормативные документы, содержащие перечень вносимой в бюллетень информации, хотя после поднявшегося скандала согласились уточнить ее на плакате. По словам эксперта, проблем с размещением боевой биографии на стендах у ветеранов СВО быть не должно, а вот внесение ее в бюллетень уже выглядит излишним.

Ринат Шиндин, член КПРФ Мурманской области, кандидат в совет депутатов ЗАТО Александровск Мурманской области

Ринат Шиндин, член КПРФ Мурманской области, кандидат в совет депутатов ЗАТО Александровск Мурманской области

Фото: Мурманское отделение КПРФ

Ринат Шиндин, член КПРФ Мурманской области, кандидат в совет депутатов ЗАТО Александровск Мурманской области

Фото: Мурманское отделение КПРФ

Об отказе ТИК довести до избирателей информацию о боевых заслугах Рифата Шиндина “Ъ” рассказал первый секретарь мурманского обкома КПРФ Артур Попов. По его словам, кандидат обратился в комиссию, поскольку посчитал эти сведения «крайне важными для жителей военного города», уроженцем которого он является. Кроме того, господин Шиндин направил в ТИК фотографию для информационного стенда, на которой он запечатлен в военной форме.

По данным ГАС «Выборы», Рифат Шиндин баллотируется в совет депутатов ЗАТО Александровск по округу №15. Является военнослужащим войсковой части №08275. По данным КПРФ, на СВО он ушел добровольцем в 2022 году, имеет поощрения и грамоты от командования, удостоверение участника боевых действий. За храбрость и героизм награжден медалью Жукова.

Председатель ТИК Диана Смагулова не нашла оснований для упоминания боевого опыта ветерана ни в бюллетене, ни на информационном плакате. В ответе кандидату глава комиссии сослалась на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», где содержится исчерпывающий перечень сведений, вносимых в бюллетень (ФИО, год рождения, место жительства, место работы и субъект выдвижения), а также на дублирующий эти нормы региональный закон о муниципальных выборах.

Правда, в этих документах также говорится, что объем биографических данных на информационном стенде может быть шире, чем указанный в бюллетене, и его размер устанавливается избирательной комиссией. А в положении об информировании избирателей, принятом самой ТИК, среди прочего допускается размещение на стендах информации «биографического характера», включающей сведения о наличии государственных наград.

В Мурманском областном избиркоме “Ъ” не смогли прокомментировать ситуацию. По словам Артура Попова, Рифат Шиндин успел подготовить жалобу на действия ТИК, но после публикации ответа госпожи Смагуловой в соцсетях в ситуацию вмешалось вышестоящее руководство. «Кандидату позвонила председатель комиссии и сообщила, что данные будут размещены на стенде. Хотя мы считаем, что она должна была еще извиниться за черствость»,— заявил коммунист. Он добавил, что комиссия согласилась разместить фотографию господина Шиндина в военной форме, но попросила «зафотошопить» фон, чтобы он был однотонным.

Проявление любой нерасторопности или притеснения в отношении участников СВО моментально получает общественный резонанс и реакцию государственных органов, напоминает электоральный юрист Антон Рудаков. «Действующие нормы позволяют публиковать на стендах всю необходимую информацию, в том числе о государственных наградах, статусе ветерана боевых действий и проч. Но кандидат, конечно же, обязан своевременно обращаться в комиссию и предоставлять подтверждающие документы. В Мурманской области произошла ошибка, исправлять которую пришлось на достаточно высоком уровне»,— отмечает эксперт. В то же время, по его словам, список данных, вносимых в бюллетень, ограничен федеральным законом, и часто даже его бывает сложно уместить в документе, особенно если на выборах используются КОИБы. Поэтому включение туда дополнительных параметров «вызовет проблемы и не совсем целесообразно», считает господин Рудаков: «Вполне достаточно размещать такую информацию на стендах, а также использовать ее в своей предвыборной агитации».

Андрей Прах

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