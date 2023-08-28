Bild опубликовал расшифровку диалога Шольца и Макрона про Путина

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон (слева) и Олаф Шольц во время встречи в Париже в феврале 2023 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Эмманюэль Макрон (слева) и Олаф Шольц во время встречи в Париже в феврале 2023 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Немецкий таблоид Bild опубликовал расшифровку приватной беседы канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, состоявшейся весной 2022 года. По словам Олафа Шольца, Владимир Путин в разговоре с ним отказался от четырехсторонней встречи с участием Владимира Зеленского и совсем не жаловался на санкции.

Расшифровку разговора Bild взял из книги журналиста Стефана Ламби «Ernstfall — Regieren in Zeiten des Krieges». Точная датировка разговора отсутствует. Однако в беседе канцлер упоминает переговоры с Владимиром Путиным, которые прошли 4 марта 2022 года. Эмманюэль Макрон спрашивает у канцлера, как прошли переговоры «этим утром».

В разговоре Олаф Шольц пожаловался на то, что Владимир Путин совсем не говорил о санкциях. «Что-то удручает меня больше, чем переговоры: он совсем не жалуется на санкции. Я не знаю, было ли так в разговоре с тобой. Но он вообще не упомянул о санкциях»,— сообщил он.

По словам Олафа Шольца, он спросил у Владимира Путина, готов ли он встретиться в четырехстороннем формате (Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин, Владимир Зеленский): тот ответил, что готов встретиться втроем, без Владимира Зеленского, а также без прекращения огня. При этом Владимир Путин говорил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, в отличие от Украины.

Как рассказал Олаф Шольц, Владимир Путин рассказывал ему «о демилитаризации и денацификации», а также просил признать Крым частью России и независимость ДНР и ЛНР. «Ничего нового, если говорить прямо»,— отметил Олаф Шольц.

Пресс-служба Кремля сообщила 4 марта 2022 года о разговоре Владимира Путина и Ольфа Шольца, состоявшемся по инициативе немецкой стороны. В сообщении пресс-службы говорится, что в разговоре Владимир Путин «изложил российские принципиальные подходы в контексте проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса, подробно разъяснил ее цели и задачи, которые непременно будут реализованы».

Анастасия Ларина