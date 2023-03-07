На пике женского предпринимательства

В начале этого года индекс предпринимательской активности российских женщин достиг восьмилетнего максимума — такие результаты своего исследования на текущей неделе представили Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России». По мнению экспертов, это доказывает, что женщины зачастую более эффективно адаптируются к кризису в экономике. В то же время дальнейшему развитию многих женщин-предпринимателей мешает сохраняющаяся в российском обществе социальная инерция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

В начале 2023 года индекс предпринимательской активности женщин (WBI), который разработали аналитики НАФИ и Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России», составил 73,7 пункта, продемонстрировав максимальные значения за последние восемь лет (измеряется с 2015-го, тогда — 56 пунктов). По сравнению с результатом 2022 года индекс также вырос — почти на 4 пункта. Он основан на данных опросов женщин-предпринимателей об их экономических результатах, сферах деятельности и отношении окружающих.

«Сейчас мы можем с уверенностью говорить о том, что устойчивый рост вовлечения женщин в экономику сформирован. Почти треть опрошенных позитивно оценивают перспективы своего бизнеса. Точкой роста предприниматели считают возможности развития в первую очередь на внутреннем рынке. Малому бизнесу было сложно конкурировать с международными корпорациями и брендами, а сейчас открылось окно возможностей для занятия их ниш — 39% отмечают этот фактор»,— отмечает Надия Черкасова, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России».

Эксперты уверены, что женщины становятся все более востребованными обществом в роли предпринимателей из-за своих качеств: способности вызывать доверие, развитой интуиции, ориентации на глубокие ценности, способности договариваться, проявлять гибкость, принимать и действовать в рамках более долгосрочных решений в пользу именно общего блага. Директор стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт указывает, что события последних лет продемонстрировали особые отличительные черты ведения бизнеса у женщин — высокую скорость адаптации в изменяющихся рыночных условиях. Например, во время пандемии 93% женщин не планировали закрывать свое дело, а 39% не сомневались в увеличении ключевых бизнес-показателей своих организаций.

Адаптивность женщин к рыночным изменениям подтверждает и доклад Global Entrepreneurship Monitor (GEM) о женском предпринимательстве за 2021–2022 годы. Из документа следует, что в 50 исследуемых странах женщины оказались более устойчивы к шокам коронакризиса: показатели выхода из бизнеса для женщин в целом по миру выросли с 2,9% до 3,6% за двухлетний период пандемии, для мужчин зафиксирован рост показателя с 3,5% до 4,4%.

Однако женщины-предприниматели все еще недостаточно представлены в секторах с более высокой добавленной стоимостью, где традиционно доминируют мужчины, следует из доклада GEM. «Одновременно научные исследования показывают, что женщины, так же как и мужчины, добиваются успеха при открытии аналогичных предприятий в сопоставимых отраслях промышленности»,— пишут авторы. В связи с этим предлагается скорректировать программы господдержки, сконцентрировав их на перспективных секторах, где женщины недостаточно активны.

Контекст В конце 2022 года Белый дом утвердил национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023–2030 годы. Главной целью авторы обозначили обеспечение принципа равных прав и свобод мужчин и женщин и создание равных возможностей для их реализации. Пока, несмотря на высокие уровни образования и занятости, разрыв в зарплате женщин и мужчин в среднем, по данным Росстата, достигает 28% в пользу последних. Кроме того, женщины составляют более половины населения РФ и более половины имеющих высшее образование, но в группе «руководители» в соответствии с общероссийским классификатором занятий их доля оценивается лишь в 46,2%. Одновременно на женщин приходится наибольшая доля в отраслях с более низкой зарплатой: в образовании — 82,4%, в здравоохранении — 79,8%. Барьеры для расширения занятости женщин сохраняются в том числе из-за «стереотипных представлений о социальных ролях», признают авторы стратегии. Это приводит к высокой бытовой нагрузке на женщин: работающие женщины тратят на ведение домашнего хозяйства на полтора-два часа, или в два—два с половиной раза, больше времени, чем мужчины. Добиваться равноправия авторы документа предлагают по широкому спектру вопросов: от здравоохранения до политики, пропагандируя здоровый образ и формируя у женщин интерес к активной политической деятельности. Для борьбы с дискриминацией на рабочих местах в планах расширение сфер экономики с участием женщин, повышение доступа женщин к руководящим должностям, развитие инфраструктуры ухода и присмотра за детьми, системы непрерывного образования, а также вовлечение женщин в технологичные сектора экономики. Одним из крупных направлений стратегии, нацеленных на улучшение экономического положения женщин, является развитие предпринимательства. Сейчас женщины руководят 30% малых и средних предприятий, наибольшая их доля приходится на сферы социальных и образовательных услуг — 90% и 58% соответственно, следует из документа. Среди самозанятых женщины составляют 40%. Стратегия нацелена на популяризацию среди женщин технологического предпринимательства, их интеграцию в креативные индустрии (информационные технологии, медиа), продвижение женских производственных инициатив, помощь при выходе на экспорт и поиске международных рынков сбыта.

В России, несмотря на концентрацию в социальной сфере, сферах оказания услуг и креативных индустриях, женщины активно участвуют в высокотехнологичных секторах. На недавней встрече с женщинами-предпринимателями «Голос женского бизнеса» председатель Совета федерации Валентина Матвиенко отметила, что женщины «не боятся проявлять активность на таких сложных участках, как импортозамещение, внедрение новых технологий в медицине и фармацевтике, укрепление международных связей». По ее словам, доля женщин в электроэнергетике оценивается в 36%, в атомной энергетике — в 32%. Женщинами основан каждый пятый стартап в агротехнологиях, более трети стартапов — в биотехнологиях и селекционных технологиях.

Член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева отмечает преимущества женщин в условиях COVID-19, частичной мобилизации, когда настроения в деловом сообществе существенно изменились. «Не будучи военнообязанными, женщины тем самым могут занять освободившиеся ниши в связи с миграционными и призывными волнами, а также уходом иностранных компаний с российского рынка. С учетом предрасположенности женщин к работе в режиме многозадачности развитие женского предпринимательства перспективно именно в аспекте стабильности, а значит, получения прибыли, поступлений в бюджет и вклада в экономику вне зависимости от геополитической ситуации. Женская повестка может стать новым триггером социальных проектов и законодательных инициатив»,— полагает Екатерина Авдеева.

Исследование НАФИ и профильного комитета «Опоры России» подтверждает, что, несмотря на турбулентность в экономике, у женщин сохраняется высокая степень позитивного восприятия предпринимательства. Например, 94% россиянок положительно относятся к женщинам, ведущим предпринимательскую деятельность. Индекс также демонстрирует положительную мотивацию заняться бизнесом: сейчас 75% российских женщин могут представить себя в такой роли. Согласно опросу, основными стимулами к развитию в сфере предпринимательства являются желание улучшить материальное положение (65%), возможность реализовать свои идеи (58%) и независимость в принятии решений (52%).

Условия для начала предпринимательской деятельности в течение последнего полугода оцениваются в нейтрально-позитивном ключе как самими предпринимательницами, так и женщинами, не занятыми в бизнес-сфере. Говоря о планах на ближайшее будущее, чуть более трети (36%) женщин-предпринимателей не ожидает в ближайшие полгода изменений условий для начала собственного бизнеса. С оценкой согласны 43% женщин, работающих по найму.

По мнению управляющего партнера O2Consulting Анны Никитченко, серьезных барьеров в экономической плоскости нет, но сохраняется социальная инерция в обществе, в том числе со стороны самих женщин, поскольку в прошлом веке процесс эмансипации проходил коллективно сверху после прихода советской власти, а не снизу — со стороны женщин. Президент Бизнес-школы РСПП Евгения Шохина считает, что проблема прежде всего заключается в недооценке массовым сознанием и властными элитами возможностей самореализации женщин в бизнесе. «Переосмысление сложившихся стереотипов является необходимым условием выстраивания механизмов поддержки объектов малого и среднего предпринимательства, где сегодня женщины играют самую заметную роль»,— добавляет она.

Впрочем, остаются и сугубо экономические причины. Так, Екатерина Авдеева указывает на проблемы в части обеспечения женщинам доступа к кредитным ресурсам, рынкам сбыта, а также специальным образовательным программам. Восемь лет замеров индекса женской предпринимательской активности подтверждают, что ключевым барьером на пути к старту бизнеса остается финансовый, то есть отсутствие стартового капитала или невозможность, незнание, как его получить (64%). Также женщины не решаются запускать бизнес из-за отсутствия знаний и компетенций, а также неуверенности в собственных силах (по 54%). «Можно заключить, что образование и твердые бизнес-знания и навыки являются основой для уверенности и смелости женщины, начинающей путь предпринимателя. Еще стоит отметить, что 20% женщин начали свое дело, вдохновившись успехом других. Это подчеркивает важность широкого освещения в публичном поле историй успехов женщин-предпринимателей»,— разъясняет Ирина Гильдебрандт.

Вступившие на путь предпринимательства женщины более уверенно оценивают собственные компетенции и продолжают обучение в этой сфере. Так, 64% женщин-предпринимателей положительно оценили изменения профессиональных навыков за последние полгода, для работающих по найму этот показатель ниже — 47%. При этом за полгода 61% женщин-предпринимателей получили дополнительное образование в области организации и развития бизнеса. Почти столько же женщин, работающих по найму (65%), получали дополнительное образование, проходили курсы, тренинги в области личного профессионального развития.

Ведущий эксперт направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец полагает, что вовлеченность женщин в предпринимательство — ожидаемое последствие, обусловленное ростом информационной осведомленности, уровня образования, финансовой и законодательной поддержкой. Член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков считает, что в последние годы женщины-предприниматели все активнее заявляют о себе, создавая социально значимые и нужные предприятия в стране. «Со временем гендерная разница в составах совсем перестанет притягивать внимание»,— констатирует эксперт. Еще один фактор, по мнению Анны Никитченко,— государственные мероприятия. «За последние десять лет усилий государства по развитию женского предпринимательства стало на порядок больше, появилось множество программ, конкурсов, форматов информационной поддержки»,— считает она.

Екатерина Кузнецова