BMW показала удлиненную версию кроссовера X5

Компания BMW представила новую модификацию обновленного кроссовера X5 — модель получила удлиненную версию, которая будет эксклюзивной для рынка Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BMW X5 xDrive40Li

Фото: BMW BMW X5 xDrive40Li

Фото: BMW

Автомобиль отличается переработанной задней частью кузова — на 13 см увеличена колесная база, что позволило сделать более просторным салон. Удлинение автомобиля потребовало изменения задних дверей, панелей днища и крыша.

Продажа удлиненного BMW X5 в Китае начнется до конца 2023 года. Выпуск модели будет налажен на совместном предприятии BMW Brilliance. Напомним, премьера обновленного кроссовера состоялась в начале 2023 года.

Максим Вершинин

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