BMW обновила кроссоверы X5 и X6

Компания BMW представила рестайлинговые модели — кроссовер X5 и купе-кроссовер X6, которые претерпели плановое обновление.

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Оба автомобиля получили новые фары, переработанные передние бампера, а также измененную заднюю часть кузова — у X5 поменялись фонари и бампер, а у X6 — только нижняя часть заднего бампера. После рестайлинга BMW X5 получил пакет xLine в базовом оснащении и возможность заказать подсветку «ноздрей» решетки радиатора в качестве опции, а BMW X6 штатно комплектуется пакетом M Sport.

Обновленные кроссоверы оснащаются салоном BMW Live Cockpit Plus, включающим в себя 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и 14,9-дюймовый тачскрин мультимедиа. Полностью переработана передняя панель, центральная консоль и центральный тоннель.

Автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями оснащены 12-сильным 48-вольтовым стартер-генератором, интегрированным в 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Версия xDrive30d оснащается 286-сильным 3-литровым турбодизелем, xDrive40i комплектуется 380-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором, а модификации M60i сохранили прежний 530-сильный 4,4-литровый бензиновый V8.

Гибридная версия xDrive50e получила 313-сильный 3-литровый бензиновый турбомотор в сочетании со 197-сильным электромотором. 490-сильный кроссовер с батареей 25,7 кВтч позволяет проехать на электротяге до 110 км. В рамках рестайлинга также все кроссоверы получили перенастроенную подвеску.

Продажи обновленных BMW X5 и BMW X6 в Европе начнутся в апреле.

Максим Вершинин