Теннисистам гарантировали минималку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) анонсировала старт новой программы, направленной на повышение финансовой безопасности игроков. Она состоит из трех частей — поддержки спортсменов, которые не смогли заработать определенное количество призовых по итогам сезона, травмированных теннисистов и новичков. Эффективность этой новаторской инициативы будет проверяться начиная со следующего сезона на протяжении трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила о запуске программы Baseline, целью которой является финансовая поддержка спортсменов. Она начнет работать с 2024 года и будет состоять из трех частей.

Первая часть касается игроков, которые, попав по итогам сезона в число 250 сильнейших, не смогли заработать определенного уровня призовых.

Для спортсменов первой сотни нижняя отсечка составляет $300 тыс., для игроков, занявших в рейтинге места cо 101-го по 175-е,— $150 тыс., со 176-го по 250-е — $75 тыс. Теннисистам, которые в течение года заработают меньше, компенсируют недостачу. Фактически АТР обозначила уровень гарантированного заработка, который должен соответствовать тому или иному рейтингу спортсмена. Ассоциация считает, что это позволит спортсменам более уверенно планировать график выступлений, совершенствовать процесс подготовки, в том числе нанимать тренеров и личных физиотерапевтов.

Вторая часть программы призвана оказать содействие игрокам, которые из-за травм провели в течение года менее девяти турниров АТР Tour или Сhallenger Tour (система соревнований более низкой категории).

Степень компенсации здесь также будет зависеть от положения в итоговом рейтинге: 1–100-е места — $200 тыс., 101–175-е — $100 тыс., 176–250-е — $50 тыс. Данные средства призваны обеспечить игроку финансовую безопасность в трудный период, позволить ему сосредоточиться на восстановлении и успешно возобновить выступления.

Третья часть Baseline касается успешных новичков — точнее, игроков, впервые попавших в число 125 лучших в мире.

Они получат доступ к ссуде в размере $200 тыс., которую они должны будут вернуть по окончании следующего сезона. Фактически речь идет о беспроцентном кредите, призванном помочь спортсменам инвестировать в свой тренировочный процесс после попадания в систему АТР Tour, то есть в важнейший период карьеры.

Ассоциация ожидает, что в общей сложности ежегодно программой Baseline смогут воспользоваться от 30 до 45 игроков, удовлетворяющих перечисленным критериям. Однако для оценки эффективности предложенной концепции программе установлен трехлетний испытательный срок — до 2026 года включительно. Надо учитывать, что размер призовых того или иного игрока зависит не только от его положения в одиночном рейтинге, но и от результатов в парном разряде, количества сыгранных турниров, а также их уровня. Скажем, за поражение в первом круге состязания категории Masters 1000 в этом году полагалось порядка $15 тыс.— ненамного меньше, чем за победу на крупных «челленджерах», где максимально можно было заработать около $20 тыс. Неудивительно, что 100-й теннисист мира по итогам прошлого года, чилиец Алехандро Табило, заработал $526 тыс., заметно больше, чем, например, россиянин Роман Сафиуллин, финишировавший в рейтинге 88-м, имея на своем счету $348 тыс. А разница в заработках между 174-й и 175-й ракетками мира — соответственно французом Энцо Куко ($233 тыс.) и финном Отто Виртаненом (всего $44 тыс.) — вообще выглядит колоссальной.

По мнению председателя АТР итальянца Андреа Гауденци, данный проект является важным этапом развития профессионального тенниса. С этим мнением согласны эксперты “Ъ”.

«Решение АТР — важный шаг в совершенствовании теннисной экосистемы. Он не просто позволяет теннисистам при достижении определенного уровня иметь гарантированный доход, а значит, вкладываться в свое развитие, но и в значительной степени меняет подход к финансовой модели взаимоотношений профессиональной организации со спортсменами»,— считает член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко.

Позитивно оценил действия АТР и Михаил Южный, бывший девятый номер мировой классификации, завершивший карьеру в 2018 году. «В то время, когда играл я, подобные темы время от времени поднимались, но до конкретики дело не доходило,— вспоминает он.— Ясно, что распоряжаться деньгами можно по-разному. Но теннисистам, которые по-настоящему ставят перед собой серьезные задачи, будет проще более профессионально выстраивать процесс своей подготовки. Особенно это касается игроков из третьей сотни мирового рейтинга, для которых $75 тыс. — очень серьезное подспорье». Отметим, что итальянец Маттео Джиганте, финишировавший в прошлом сезоне 250-м, заработал лишь $27 тыс.

Евгений Федяков