Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чистая прибыль «Совкомфлота» за первое полугодие составила $496 млн

Чистая прибыль транспортной компании «Совкомфлот» по МСФО в первом полугодии 2023 года составила $496 млн, в том числе во втором квартале — $210 млн, следует из отчетности. За первое полугодие 2022-го финансовая отчетность компании не раскрывалась.

Показатель EBITDA в первом полугодии составил $866,6 млн, во втором квартале — $414 млн. Чистый долг на 30 июня — $536 млн. Свободный денежный поток составил $686 млн.

Скорректированная чистая прибыль по МСФО, следует из данных,— 42,7 млрд руб. В компании указали, что придерживаются политики по выплате дивидендов в размере не менее 50% этой суммы.

Доходы «Совкомфлота» от транспортировки нефти и нефтепродуктов поддерживаются за счет спроса на танкерный тоннаж. Стабильная прибыль от транспортировки СПГ и обслуживания шельфовых проектов, говорится в отчетности, обеспечивается за счет долгосрочных контрактов.

После публикации отчетности акции «Совкомфлота» в ходе торгов на Мосбирже росли на 3,34%, до 119 руб. К 10:22 стоимость акции снижалась до 114,16 руб.

Чистая прибыль «Совкомфлота» за 2022 год выросла до $385,2 млн, что в 11 раз больше итогов 2021 года. За прошлый год компания выплатила дивиденды в размере 4,29 руб. на акцию.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...