Чистая прибыль «Совкомфлота» за первое полугодие составила $496 млн

Чистая прибыль транспортной компании «Совкомфлот» по МСФО в первом полугодии 2023 года составила $496 млн, в том числе во втором квартале — $210 млн, следует из отчетности. За первое полугодие 2022-го финансовая отчетность компании не раскрывалась.

Показатель EBITDA в первом полугодии составил $866,6 млн, во втором квартале — $414 млн. Чистый долг на 30 июня — $536 млн. Свободный денежный поток составил $686 млн.

Скорректированная чистая прибыль по МСФО, следует из данных,— 42,7 млрд руб. В компании указали, что придерживаются политики по выплате дивидендов в размере не менее 50% этой суммы.

Доходы «Совкомфлота» от транспортировки нефти и нефтепродуктов поддерживаются за счет спроса на танкерный тоннаж. Стабильная прибыль от транспортировки СПГ и обслуживания шельфовых проектов, говорится в отчетности, обеспечивается за счет долгосрочных контрактов.

После публикации отчетности акции «Совкомфлота» в ходе торгов на Мосбирже росли на 3,34%, до 119 руб. К 10:22 стоимость акции снижалась до 114,16 руб.

Чистая прибыль «Совкомфлота» за 2022 год выросла до $385,2 млн, что в 11 раз больше итогов 2021 года. За прошлый год компания выплатила дивиденды в размере 4,29 руб. на акцию.

Лусине Баласян