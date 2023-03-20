Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за год выросла почти в 11 раз

Скорректированная чистая прибыль «Совкомфлота» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2022 году выросла до $385,2 млн. Это в 10,8 раза больше, чем годом ранее, следует из отчетности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Выручка компании увеличилась на 22,6%, до $1,88 млрд. Показатель EBITDA вырос на 53,2% и достиг $1,039 млрд. В пресс-релизе «Совкомфлота» также уточняется, что он сохраняет политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

После публикации финансовых показателей за прошлый год акции «Совкомфлота» на Московской бирже росли более чем на 6%. По состоянию на 12:40 акции дорожают на 4%, до 60 руб. за бумагу.

Лаура Кеффер