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Коммерсантъ FM
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«Совкомфлот» выплатит дивиденды в размере 4,29 рублей на акцию

Акционеры «Совкомфлота» одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 4,29 руб. за акцию. Компания направит на выплаты 10,188 млрд руб., или 50% от скорректированной чистой прибыли по МФСО за 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе «Совкомфлота».

Номинальные держатели акций получат выплаты по дивидендам не позже 19 июля, другие держатели акций — не позже 9 августа. Датой закрытия реестра для выплат определили 5 июля 2023 года.

«На фоне сохраняющейся благоприятной рыночной конъюнктуры, способствующей высоким показателям работы конвенционального танкерного флота, а также устойчивой работы индустриального сегмента бизнеса компании, общество ожидает сохранения высоких уровней выручки и рентабельности в среднесрочной перспективе»,— сказано в сообщении компании.

В марте «Совкомфлот» сообщил, что его чистая прибыль за 2022 год выросла до $385,2 млн, что в 11 раз больше итогов 2021 года. В компании также говорили о планах сохранить политику о выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

О выплате дивидендов российскими компаниями — в материале «Ъ» «Инвесторы ставят на дивиденды».

Олеся Павленко

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