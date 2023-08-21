Долларам здесь не место

В последнюю декаду августа банки активизировали борьбу с валютой недружественных стран. Райффайзенбанк, который месяц назад приостановил прием наличной валюты, ужесточил соответствующие правила и по безналичным счетам. Ситибанк прекращает прием долларов и евро в своих кассах. В то же время Совкомбанк начинает продажу наличной валюты недружественных стран по курсу Мосбиржи без надбавки, увеличивая объем предложения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Райффайзенбанк 21 августа сообщил об очередном ужесточении правил работы с валютой. С 1 сентября комиссия банка за зачисление средств из других кредитных организаций в долларах США на счета физлиц, малого и микробизнеса составит 50% от суммы перевода, минимум $1 тыс., но не более суммы поступления (максимальный размер комиссии составит $10 тыс.). «Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий»,— говорится в его сообщении.

Похожие ограничения Райффайзенбанк ввел 20 июня, но тогда исключение делалось для клиентов-юрлиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking. А с 1 августа банк временно приостановил прием и покупку наличной валюты у клиентов-физлиц.

Аналогичный шаг, только с 22 августа, предпринял и Ситибанк — в конце прошлой недели он сообщил клиентам, что продажа с их стороны и внесение на счета наличных долларов США и евро станут недоступны в кассах для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold.

В то же время продажу наличной валюты Ситибанк, как и Райффайзенбанк, не ограничивал. Более того, с 15 августа Ситибанк ввел специальный курс на покупку клиентами наличных евро и долларов США, а на покупки до 40 тыс. руб. банк даже не планирует требовать у покупателя документы.

Политику подхватили и банки с российским капиталом. Так, Совкомбанк объявил, что устанавливает специальный курс на покупку и продажу долларов США и евро. Как пояснил “Ъ” руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев, банк «управляет количеством банкнот в кассах». «Лучше снижать / увеличивать скидку для клиента, чем идти в запретительные меры или комиссии за внесение»,— уточнил он.

По словам господина Аграчева, Совкомбанк предложит клиентам наличную валюту по курсу Мосбиржи без надбавок, а для проверки глубины спроса увеличит объем предложения. «Мы ожидаем, что дополнительное внимание к котировкам позволит банку увеличить обороты торговли валютой и, соответственно, повысить рентабельность, а значит, еще эффективнее управлять ликвидностью наличной валюты»,— говорит Филипп Аграчев. По его словам, акция продлится до момента реализации излишков наличной валюты, после чего банк будет готов стимулировать покупку валюты у населения.

По словам участников рынка, такие действия банков связаны с отсутствием спроса на наличную валюту. Как пояснил “Ъ” вице-президент АБР Алексей Войлуков, спрос сегодня ограничен, а в период повышения курса уже не первый раз граждане, наоборот, несут доллары в банки:

«ЦБ и Минфин операции с наличной валютой не проводят, курс высокий, вот и приходится банкам придумывать промоакции».

В свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что банки могут продавать доллары и евро, чтобы не держать на балансе скопившиеся объемы: «С ними не проводится никаких значимых операций, а значит, эти валюты перестали приносить прибыль, запроса, как раньше, со стороны бизнеса на валюту недружественных стран нет, а вопросы параллельного импорта могут решаться и без наличных денег, поэтому банки таким образом просто избавляются от ненужных наличных».

Максим Буйлов, Ксения Дементьева, Юлия Пославская