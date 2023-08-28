«РИА Новости»: товарооборот России и Индии в первом полугодии вырос до $33,5 млрд

Товарооборот России и Индии по итогам первого полугодия увеличился в 2,9 раза, до $33,5 млрд. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского Министерства торговли и промышленности.

Импорт Индией российских товаров вырос втрое, до $31,5 млрд. Основной статьей закупок стали нефть и нефтепродукты — они показали рост в 4,4 раза, до $25,2 млрд. Импорт российских удобрений вырос в 1,4 раза, до $1,3 млрд, алмазов — на 35%, до $616 млн.

Поставки в Россию индийской продукции увеличились в 1,7 раза, до $1,9 млрд. Главной позицией остаются лекарства, закупки которых выросли на 4,5%, до $184 млн. Резко выросли поставки ракообразных (в 2,4 раза) и табака (в три раза).

Крупнейшим торговым партнером Индии в первом полугодии были США, хотя товарооборот между ними упал на 11%, до $59,4 млрд. В топ-5 помимо России вошли Китай (снижение на 9%, $54,3 млрд), ОАЭ (на 7%, $38,8 млрд), Саудовская Аравия (на 11%, 24 млрд).

По итогам первых пяти месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Индией составил $27,1 млрд. В августе сообщалось, что Индия и Россия обсуждают ведение взаиморасчетов в рублях.

Лаура Кеффер