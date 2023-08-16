Индия и Россия обсуждают ведение взаиморасчетов в рублях

Правительства Индии и России обсуждают возможность ведения взаиморасчетов в рублях, потому что в товарообороте двух стран наблюдается большой дисбаланс в сторону профицита РФ, заявил РБК глава Конфедерации индийской промышленности (CII) Р. Динеш.

CII — негосударственная, некоммерческая организация, членами которой являются более 9 тыс. человек из частного и государственного секторов Индии. Косвенными членами Конфедерации являются более 300 тыс. индийских предприятий и 286 национальных и региональных промышленных организаций, следует из информации на сайте CII.

«Дисбаланс в экспорте и импорте в контексте России — это стопроцентная реальность. Санкции оказали на него эффект, как я сказал, между правительствами идет обсуждение, как это можно решить. Значительный объем торговли идет в рупиях. Сейчас мы ищем механизм расчетов в рублях»,— сказал господин Динеш на встрече с журналистами из стран G20.

По итогам первых пяти месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Индией составил $27,1 млрд. Сальдо торгового баланса за отчетный период сложилось на уровне более $25,8 млрд в пользу РФ. После начала российской военной операции на Украине и последовавшими за ней западными санкциями Индия и Россия начали изучать механизм расчетов в рупиях, но полный переход на индийскую валюту осложнен торговым дисбалансом, который делает невыгодными расчеты в рупиях для РФ. Большую часть сделок между двумя странами продолжали проводить в американских долларах. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ обсуждает с Индией вопрос о том, как перевести рупии, принадлежащие России, в другую валюту.

Эрдни Кагалтынов