Российский логистический подрядчик H&M потребовал от компании 246 млн руб.

ООО «Логистикаспецтранс» подала в Арбитражный суд Москвы иск к H&M по взысканию 245,8 млн руб. Логистический подрядчик хочет получить деньги за несоблюдение заверения по устойчивому развитию бизнеса. Как утверждается, компания, полагаясь на это заверение, приобрела 50 транспортных средств, организовала транспортную базу, как того требовал тендер H&M, но ритейлер в итоге ушел с российского рынка.

О требованиях рассказал представитель истца, глава направления юридической компании a.t.Legal Олег Мамонт газете «Ведомости». «Логистикаспецтранс» требует деньги в соответствии с ч. 1 ст. 431.2 ГК (недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора и его исполнения).

Как считает компания, из-за ухода H&M объемы грузоперевозок по договору существенно сократились, но ей приходилось продолжать тратить средства на транспорт. «Логистикаспецтранс» утверждает, что эти убытки находятся в прямой зависимости от действий H&M. Другими убытками решений шведской фирмы является упущенная выгода.

Юрист признает, что на практике суды чаще отказывают в удовлетворении таких исков. Однако он опирается на мартовское решение Верховного суда по иску покупателя компании «Транстрфорекс». В этом деле суд признал ответственность лица, давшего заверения, которые не соответствовали действительности.

Ритейлер одежды H&M объявил о решении постепенно прекратить работу на российском рынке в июле 2022 года. Осенью компания постепенно закрыла все свои магазины в России, флагманский магазин в «Галерее Актер» прекратил работу 30 ноября. Из-за ухода из России годовая прибыль H&M упала на 68%.

Сколько потеряли зарубежные бренды после ухода из РФ — в материале «Ъ» «Одежку проводили по убыткам».

Леонид Уварчев