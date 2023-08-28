Домодедово и Внуково не принимают и не отправляют самолеты

Московские аэропорты Домодедово и Внуково временно приостановили прием и отправку самолетов, сообщили авиаслужбы ТАСС. Задержаны больше 15 рейсов.

16 рейсов задержаны во Внуково, два — в Шереметьево, один — в Домодедово. В Домодедово также отменены три рейса, следует из данных «Яндекс.Расписания».

О причинах приостановки работы аэропортов не сообщается. Последние недели такие меры принимаются во время атак беспилотниками, сегодня, 28 августа, об этом не сообщалось. Например, 26 августа московские аэропорты не принимали и не отправляли самолеты до тех пор, пока не был уничтожен беспилотник.

Леонид Уварчев