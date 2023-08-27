В Красноярске у стихийного мемориала Пригожину и Уткину задержали подростка

В центре Красноярска на Красной площади образовался стихийный мемориал основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину. 27 августа у мемориала задержали 16-летнего подростка, который перевернул фотографии погибших лиц ЧВК. Об этом сообщил портал ngs24.ru.

На Красной площади Красноярска стоит 27-метровая стела «Штык, вонзенный в землю». Это символ окончания Гражданской войны и памятник погибшим в боях за советскую власть. У подножия стелы поставили фотографии Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, а также две зажженные лампады, рядом с ними — цветы и два кирпича.

27 августа на площади сотрудники полиции задержали 16-летнего молодого человека. Это произошло после того, как он вместе с другом перевернул портреты Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Подросток попытался сбежать после задержания, но его повалили лицом на землю и скрутили. Его другу удалось убежать. В пресс-службе МВД Красноярска сообщили, что подростка не будут штрафовать, а ограничатся проведением разъяснительной беседы.

Бизнесджет Embraer Legacy 600, принадлежащий структурам ЧВК «Вагнер», разбился 23 августа в Тверской области. По информации Росавиации, на борту были десять человек: Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Томин, Валерий Чкалов и Николай Матусеев, а также члены экипажа — командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.

Сегодня, 27 августа, после молекулярно-генетических экспертиз останков всех погибших при крушении Следственный комитет РФ подтвердил, что среди них были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Анастасия Ларина