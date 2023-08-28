Граждан ставят на кредитные линии

На рынке целевых товарных кредитов (POS-кредитов) становятся популярными ссуды, выдаваемые в виде кредитных линий. Этот продукт позволяет погашать товарный кредит и снова приобретать товары у определенного продавца «корзиной». По сравнению с кредитками линия более ограниченная, однако это более понятный и менее затратный продукт, позволяющий занимать средства на крупные покупки, но он ограничен продавцом услуг.

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В 2024 году доля кредитных линий в общем объеме POS-кредитов может вырасти до 10% (сейчас не превышает 1%), в течение трех—пяти лет — до 50%. К таким выводам пришли в Почта-банке, проанализировав рынок целевого товарного кредитования. «Определяющим трендом развития POS-кредитования в ближайшие два-три года станет широкое распространение кредитных линий и постепенное замещение ими классического разового товарного кредита,— полагают в банке.— Кредитную линию можно открыть онлайн под целую корзину товаров».

Технология кредитной линии с возобновляемым лимитом в сегменте POS позволяет покупателю выбирать у торгового партнера банка с увеличенной относительно покупки суммой кредита. Линия одобряется банком на определенный срок, в течение которого покупатель может совершать покупки в той же сети. Каждый внесенный платеж восстанавливает одобренный лимит, и доступные средства снова можно использовать для новых покупок.

Из числа ритейлеров в партнерстве с внешними банками (или на базе собственных кредитных организаций) такие инструменты уже разрабатывают и внедряют, например, AliExpress, Ozon, «М.Видео» и др., отмечают авторы исследования.

255,5 миллиарда рублей составил совокупный портфель целевых товарных кредитов (POS) банков, по информации Frank RG на 1 августа 2023 года

POS-кредитование конкурирует с уже традиционными кредитными картами и сервисами рассрочек (BNPL). По сравнению с POS-кредитами у них есть преимущество — выбор поставщика услуг и других условий, отмечают участники рынка. Впрочем, это становится менее важным на фоне глобального развития в РФ маркетплейсов, которые предлагают от товаров повседневного спроса (продукты питания) до крупных покупок (техника, гаджеты и пр.), отмечают банкиры.

«По сравнению с кредитными картами покупки в рамках кредитной линии POS выгоднее для потребителя,— отмечает вице-президент Почта-банка Андрей Павлов.— Проценты по POS-кредитам ниже — 18–20% против 25–35% годовых. Клиент же получает понятный фиксированный ежемесячный платеж и срок погашения».

По информации Frank RG на 1 августа, общий портфель POS-кредитов составлял 255,5 млрд руб. По оценкам экспертной группы Veta, по итогам года рынок может показать рост на 10–15%.

Укрепляющие позиции на рынке рассрочки (см. “Ъ” от 16 августа) отличаются от кредитных линий тем, что ориентированы в первую очередь на импульсивные короткие покупки на короткие сроки и небольшие суммы (в среднем до 15 тыс. руб.). По оценкам ОТП-банка, средний чек в сегменте POS составляет 55 тыс. руб., BNPL «если и каннибализирует продажи POS, то в сравнительно небольшой доле», уверены там: «В будущем произойдут изменения в правовом регулировании рассрочек в части ограничения бизнеса».

На перспективы как кредитных линий, так и POS-кредитования в целом сейчас влияют разнонаправленные факторы. К сдерживающим силам управляющий партнер Veta Илья Жарский относит повышение ключевой ставки, экономическую ситуацию и политику кредитных организаций в отношении рисков заемщиков. В то же время инфляция и отсутствие фактического роста доходов будет формировать потребительский спрос, уточняет эксперт.

Сезонный эффект и ослабевший рубль смогут нивелировать этот риск замедления, считают в ОТП-банке. Тем более что кредитные продукты в POS-сегменте окупаются для банка при работе с крупными торговыми сетями, подчеркивает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, а издержки сокращаются, поскольку банки предпочитают кредитовать клиента не в торговом зале, а онлайн.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева