Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Граждан ставят на кредитные линии

Новый формат POS-кредитования начинает конкурировать с рассрочками и кредитками

На рынке целевых товарных кредитов (POS-кредитов) становятся популярными ссуды, выдаваемые в виде кредитных линий. Этот продукт позволяет погашать товарный кредит и снова приобретать товары у определенного продавца «корзиной». По сравнению с кредитками линия более ограниченная, однако это более понятный и менее затратный продукт, позволяющий занимать средства на крупные покупки, но он ограничен продавцом услуг.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В 2024 году доля кредитных линий в общем объеме POS-кредитов может вырасти до 10% (сейчас не превышает 1%), в течение трех—пяти лет — до 50%. К таким выводам пришли в Почта-банке, проанализировав рынок целевого товарного кредитования. «Определяющим трендом развития POS-кредитования в ближайшие два-три года станет широкое распространение кредитных линий и постепенное замещение ими классического разового товарного кредита,— полагают в банке.— Кредитную линию можно открыть онлайн под целую корзину товаров».

Технология кредитной линии с возобновляемым лимитом в сегменте POS позволяет покупателю выбирать у торгового партнера банка с увеличенной относительно покупки суммой кредита. Линия одобряется банком на определенный срок, в течение которого покупатель может совершать покупки в той же сети. Каждый внесенный платеж восстанавливает одобренный лимит, и доступные средства снова можно использовать для новых покупок.

Из числа ритейлеров в партнерстве с внешними банками (или на базе собственных кредитных организаций) такие инструменты уже разрабатывают и внедряют, например, AliExpress, Ozon, «М.Видео» и др., отмечают авторы исследования.

255,5 миллиарда рублей

составил совокупный портфель целевых товарных кредитов (POS) банков, по информации Frank RG на 1 августа 2023 года

POS-кредитование конкурирует с уже традиционными кредитными картами и сервисами рассрочек (BNPL). По сравнению с POS-кредитами у них есть преимущество — выбор поставщика услуг и других условий, отмечают участники рынка. Впрочем, это становится менее важным на фоне глобального развития в РФ маркетплейсов, которые предлагают от товаров повседневного спроса (продукты питания) до крупных покупок (техника, гаджеты и пр.), отмечают банкиры.

«По сравнению с кредитными картами покупки в рамках кредитной линии POS выгоднее для потребителя,— отмечает вице-президент Почта-банка Андрей Павлов.— Проценты по POS-кредитам ниже — 18–20% против 25–35% годовых. Клиент же получает понятный фиксированный ежемесячный платеж и срок погашения».

По информации Frank RG на 1 августа, общий портфель POS-кредитов составлял 255,5 млрд руб. По оценкам экспертной группы Veta, по итогам года рынок может показать рост на 10–15%.

Укрепляющие позиции на рынке рассрочки (см. “Ъ” от 16 августа) отличаются от кредитных линий тем, что ориентированы в первую очередь на импульсивные короткие покупки на короткие сроки и небольшие суммы (в среднем до 15 тыс. руб.). По оценкам ОТП-банка, средний чек в сегменте POS составляет 55 тыс. руб., BNPL «если и каннибализирует продажи POS, то в сравнительно небольшой доле», уверены там: «В будущем произойдут изменения в правовом регулировании рассрочек в части ограничения бизнеса».

На перспективы как кредитных линий, так и POS-кредитования в целом сейчас влияют разнонаправленные факторы. К сдерживающим силам управляющий партнер Veta Илья Жарский относит повышение ключевой ставки, экономическую ситуацию и политику кредитных организаций в отношении рисков заемщиков. В то же время инфляция и отсутствие фактического роста доходов будет формировать потребительский спрос, уточняет эксперт.

Сезонный эффект и ослабевший рубль смогут нивелировать этот риск замедления, считают в ОТП-банке. Тем более что кредитные продукты в POS-сегменте окупаются для банка при работе с крупными торговыми сетями, подчеркивает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев, а издержки сокращаются, поскольку банки предпочитают кредитовать клиента не в торговом зале, а онлайн.

Полина Трифонова, Ксения Дементьева

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

После регистрации вы также сможете:

  • настраивать персональную ленту,
  • управлять рассылками,
  • сохранять статьи, чтобы читать позже.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...