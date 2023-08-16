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Коммерсантъ FM
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Микрофинансы дробят платежи

На рынке рассрочки может появиться новый игрок

Рынок BNPL (buy now pay later, «покупай сейчас, плати потом», оформление платежей за товар в рассрочку) в ближайшее время может пополниться новым игроком — с осени полноценно работать на нем собирается финтех-группа Denum, созданная микрофинансовыми организациями. Новое быстрорастущее направление может быть привлекательным на фоне ужесточения регуляторных требований к МФО и снижения их маржинальности. Однако оно требует отработки новых моделей, что может ограничить присутствие микрофинансистов в сегменте, занятом крупнейшими банками и маркетплейсами.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Финтех-группа Denum, основанная МФК «МигКредит» и МКК «Папа Финанс», выходит на рынок BNPL. Об этом “Ъ” рассказали в компании. В пилотном режиме проект был запущен в марте, после всех доработок и анализа обратной связи от пользователей сервис «Денум Плати частями» будет запущен в сентябре.

В сегменте BNPL уже пыталась работать МФО «Артфметика» (см. “Ъ” от 26 января 2022 года), но компания обанкротилась. Инструмент, совмещающий классические «займы до зарплаты» и BNPL, предлагала «Рево Технологии», но на компанию были наложены ограничения Банком России (см. “Ъ” от 30 марта).

«Денум Плати частями» уже работает с магазинами бытовой техники и электроники («М.Видео», «Эльдорадо», ДНС, «Технопарк»), покупки одежды и обуви (You wanna), мебели («Мебель Град»), медицинских услуг (Etnamed, «Семейный доктор»), перечисляет гендиректор компании Мария Филимоненко. Она предлагает достаточно высокий для рынка лимит — до 300 тыс. руб., тогда как у других участников рынка редко бывает больше нескольких десятков тысяч рублей. Как поясняет госпожа Филимоненко, «продукт можно оформить на четыре или шесть месяцев, что позволяет работать с более крупными чеками». В настоящее время самый распространенный BNPL — четыре равных платежа с «шагом» в две недели.

Лидерами рынка BNPL сейчас выступают «Тинькофф» («Долями»), Сбербанк («Плати частями»), Альфа-банк («Подели»), «Яндекс» («Сплит»), ЦФТ (PayStep), Ozon. По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, объем рынка в России в 2022 году превысил 30 млрд руб. Учитывая расширение спектра финансовых услуг маркетплейсами и рост доли маркетплейсов на рынке онлайн-продаж, в 2023 году он ожидает роста рынка до 90–100 млрд руб. По оценкам Frank RG, в России доля покупок BNPL не превышает 1% от e-commerce, в 2024 году прогнозируется удвоение доли. По данным сервиса по предоставлению рассрочки FlexiPay, на конец 2022 года количество клиентов, которые пользуются BNPL, достигло 3 млн человек.

Как отмечает финансовый директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Илья Соловий, понятна логика, почему отдельные МФО приглядываются к сегменту BNPL,— «это возможность обойти макропруденциальные лимиты». Однако несмотря на привлекательность сегмента, а также на необходимость поиска новых ниш и сегментов для компенсации выпадающих доходов от ужесточения регулирования (см. “Ъ” от 27 февраля), микрофинансисты не стремятся массово выходить на новый рынок.

«BNPL — это специфическая модель работы, которая требует внимания и глубокого погружения. Сейчас мы фокусируемся на PDL и Installment»,— отметили в ГК Eqvanta. Кроме того, ЦБ пока не определился с регулированием рынка BNPL. Как считает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов, для многих МФО — это сигнал «не выходить на рынок до того момента, когда правила игры будут четко определены».

В любом случае, считает господин Бурмистров, МФО будет крайне сложно конкурировать с крупнейшими банками, экосистемами и маркетплейсами, поэтому микрофинансистам вряд ли удастся занять даже 5% рынка в среднесрочной перспективе.

Полина Трифонова

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