В Петербурге вводятся новые ограничения движения транспорта

В Санкт-Петербурге начали действовать дополнительные ограничения движения транспорта. Дорожный ремонт потеснит водителей в четырех районах города, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, в Кировском районе Петербурга с 27 августа по 9 сентября ограничено движение по Дачному проспекту — на участке от площади Стачек до дома 10 по Дачному проспекту.

Также с 27 августа по 15 сентября введено ограничение по Дачному проспекту — от дома 14 до бульвара Новаторов, а с 27 августа по 21 сентября — по проспекту Ветеранов от дома 16 до улицы Подводника Кузьмина, включая перекресток с улицей Подводника Кузьмина и боковой проезд.

В Невском районе на один день 27 августа перекрыто движение транспорта по проспекту Елизарова, улице Ольги Берггольц, улице Ткачей, улице Крупской у улицы Седова.

В Петроградском районе с 28 по 29 августа закрывается сквозной проезд по Петроградской набережной через перекресток с улицей Куйбышева. Предлагаемый объезд: улица Чапаева, Большая Монетная, улица Котовского, улица Куйбышева, Каменноостровский проспект.

В Пушкинском районе с 27 августа по 12 сентября ограничено движение по Софийской улице в поселке Шушары — от КАД до Ленсоветовской дороги.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга в эти дни также действуют ограничения из-за проведения в городе Дней Республики Башкортостан.

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