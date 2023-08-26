«Дни Башкортостана» перекрыли движение в центре Петербурга

В эти выходные и в течение следующей недели в связи с проведением в Санкт-Петербурге мероприятий, посвященных «Дням Башкортостана», в центре города действуют временные ограничения движения транспорта. Продлятся они до 31 августа, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

В частности, в разные сроки и временные промежутки полностью перекрыто движение по Миллионной улице, проезду Дворцовой площади и по четной стороны набережной реки Мойки. Кроме этого, на близлежащих улицах запрещена остановка транспорта. Подробнее об ограничениях — на сайте комтранса.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение по ряду улиц в разных районах Петербурга также ограничено из-за дорожных работ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте